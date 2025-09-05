Ричмонд
Звезда «Холопа» задержана в аэропорту Москвы с запрещенными веществами

Mash: актриса Аглая Тарасова задержана в аэропорту Домодедово с наркотиками
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова

Против звезды фильма «Холоп 2» Аглаи Тарасовой возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как сообщают источники, актрису задержали в аэропорту Домодедово при попытке перевезти в Россию наркотическое средство (гашиш-масло) внутри электронного устройства для курения. Mash утверждает, что Тарасова прилетела в Москву из Израиля пару дней назад.

Против знаменитости возбудили уголовное дело по статье 229.1 УК РФ. Ей грозит до 7 лет тюрьмы и штраф в размере 1 млн рублей. В ближайшее время ей планируют избрать меру пресечения. Другие детали неизвестны.

Актриса Аглая Тарасова стала известна благодаря роли в популярном сериале «Интерны», где сыграла Софью Калинину. Широкую известность артистке также принесла главная роль в фильме «Лед» (2018), где она воплотила образ фигуристки Надежды Лапшиной. У звезды также был двухгодичный роман с партнером по фильму «Лед» Милошем Биковичем. Сейчас актриса в отношениях с актером Антоном Филипенко.