Звезда «Холопа» задержана в аэропорту Москвы с запрещенными веществами

Актриса Аглая Тарасова стала известна благодаря роли в популярном сериале «Интерны», где сыграла Софью Калинину. Широкую известность артистке также принесла главная роль в фильме «Лед» (2018), где она воплотила образ фигуристки Надежды Лапшиной. У звезды также был двухгодичный роман с партнером по фильму «Лед» Милошем Биковичем. Сейчас актриса в отношениях с актером Антоном Филипенко.