Сериал «Белый лотос» рассказывает об отдыхе богатых людей в роскошных пятизвездочных отелях. В первом сезоне героев отправили на Гавайи, во втором — в Сицилию, в третьем — в Таиланд. В разных сезонах уже снимались Дженнифер Кулидж, Сидни Суини, Уолтон Гоггинс, Патрик Шварценеггер, Юрий Колокольников и другие актеры. Третий сезон сериала завершился в апреле 2025 года. Дата выхода четвертого сезона пока не оглашается. Актерский состав тоже пока неизвестен.