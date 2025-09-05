Действие четвертого сезона детективно-сатирического сериала «Белый лотос» будет происходить во Франции. К съемкам приступят в 2026 году.
Создатель сериала Майк Уайт и представители HBO выбирают среди нескольких отелей, — сообщает Deadline.
Напомним, события всех сезонов «Белого лотоса» разворачиваются в одном из курортных отелей Four Seasons. Компания HBO подписали с сетью гостиниц договор о долгосрочном сотрудничестве.
Одна из возможных локаций четвертого сезона — элитный Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, расположенный на Французской Ривьере.
При съемках сериала могут использоваться несколько разных мест. Например, для третьего сезона, снимавшегося в Таиланде, был выбран не только Four Seasons Resort Koh Samui, но и три других отеля, не принадлежащих Four Seasons.
Сериал «Белый лотос» рассказывает об отдыхе богатых людей в роскошных пятизвездочных отелях. В первом сезоне героев отправили на Гавайи, во втором — в Сицилию, в третьем — в Таиланд. В разных сезонах уже снимались Дженнифер Кулидж, Сидни Суини, Уолтон Гоггинс, Патрик Шварценеггер, Юрий Колокольников и другие актеры. Третий сезон сериала завершился в апреле 2025 года. Дата выхода четвертого сезона пока не оглашается. Актерский состав тоже пока неизвестен.