Софи Тернер, звезда «Игры престолов», готовится воплотить культовый образ Лары Крофт в новом сериале Amazon Prime Video. Но прежде чем сыграть искательницу приключений, она прошла долгий путь от юной актрисы до одной из самых обсуждаемых фигур в Голливуде. Рассказываем о неожиданных фактах из жизни Софи Тернер, которые раскроют ее как интересную и многогранную личность.
Начала карьеру с 13 лет
В возрасте 13 лет Софи Тернер получила свою первую значимую роль в сериале «Игра престолов», сыграв Сансу Старк. Это был ее дебют в киноиндустрии, и она сразу же привлекла внимание зрителей и критиков. С тех пор она не покидала экранов, продолжая развивать свою карьеру и расширять горизонты.
Роль Сансы Старк стала знаковой в ее карьере, позволив ей продемонстрировать широкий спектр эмоций и глубину персонажа. Софи удалось показать трансформацию героини от наивной девушки до сильной и независимой женщины, что принесло ей признание и многочисленные награды.
Забрала себе «лютоволка»
После того как съемки «Игры престолов» завершились, Софи Тернер и ее семья решили взять домой ирландского сеттера по имени Зунни, который играл волка Сансы Старк, Леди. Софи всегда была близка к своему персонажу, и эта связь с животным стала для нее особенной.
Зунни сопровождала Софи на протяжении многих лет, став не только частью ее жизни, но и символом ее привязанности к роли Сансой. Это необычное решение подчеркнуло ее любовь к животным и внимание к деталям в создании образа.
Активно поддерживает осведомленность о психическом здоровье
Софи Тернер открыто говорит о своих переживаниях, связанных с депрессией, тревожностью и булимией. Она активно поддерживает осведомленность о психическом здоровье, призывая других обращаться за помощью и не скрывать свои проблемы. В интервью она делилась, что начало ее карьеры в «Игре престолов» в 13 лет обернулось давлением и критикой, что повлияло на ее психическое состояние.
Актриса подчеркивает важность поддержки со стороны близких и профессионалов, а также необходимость создания безопасной среды для обсуждения психического здоровья. Она надеется, что ее откровенность поможет другим почувствовать себя менее одинокими в своих переживаниях.
Поклонница комиксов Marvel
Софи Тернер является поклонницей комиксов Marvel и всегда мечтала сыграть супергероиню. Ее мечта сбылась, когда она получила роль Джин Грей в фильмах «Люди Икс: Апокалипсис» и «Люди Икс: Темный Феникс». Она активно готовилась к роли, изучая комиксы и историю персонажа.
По словам актрисы, роль Джин Грей позволила ей раскрыть новые грани актерского мастерства и привнесла в ее карьеру элементы фантастики и экшена. Она надеется, что в будущем сможет вернуться к ролям в жанре супергероев.
11 татуировок
Софи Тернер — настоящая поклонница татуировок, и на ее теле их уже одиннадцать. Две из них напрямую связаны с «Игрой престолов» — проектом, который сделал ее знаменитой. На одной татуировке изображен волк с цитатой «стая выживает», а на другой — дата, когда актриса узнала, что получила роль Сансы Старк.
Для Софи «Игра престолов» — это не только работа, но и особенная часть ее жизни. Она признается, что многих коллег называет своей семьей. По ее словам, команда сериала стала для нее чем-то большим, чем просто партнеры по съемкам: «У меня есть "отцы" среди операторов и реквизиторов, а "братьев" — вообще сотни».