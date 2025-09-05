Софи Тернер открыто говорит о своих переживаниях, связанных с депрессией, тревожностью и булимией. Она активно поддерживает осведомленность о психическом здоровье, призывая других обращаться за помощью и не скрывать свои проблемы. В интервью она делилась, что начало ее карьеры в «Игре престолов» в 13 лет обернулось давлением и критикой, что повлияло на ее психическое состояние.