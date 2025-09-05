Сигал в разговоре с журналистами назвал себя русским

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Американский актер Стивен Сигал заявил, что считает себя русским.
«Я не работаю с США. Я — русский», — ответил он на вопросы журналистов о диалоге РФ и США после пленарной сессии Восточного экономического форума.
Стивен Сигал — американский актер. Снимался в фильмах «Над законом», «В осаде», «В смертельной опасности», «Патриот», «Приказано уничтожить», «Сквозные ранения», «Захват» и др. В 2016 г. получил российское гражданство. 30 мая 2024 г. «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества» президент РФ Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы.