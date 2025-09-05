Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дочь Шварценеггера показала свое свадебное платье от Армани

Дочь Арнольда Шварценеггера опубликовала архивное фото в свадебном платье от Армани
Дочь Шварценеггера показала свое свадебное платье от Армани
Дочь Шварценеггера показала свое свадебное платье от АрманиИсточник: www_gazeta_ru

Дочь голливудского актера, экс-политика Арнольда Шварценеггера показала свое свадебное платье от итальянского модельера Джорджио Армани. Писательница Кэтрин Шварценеггер опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадры, снятые в день, когда она официально вышла замуж. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

В июне 2019 года знаменитость стала женой звезды «Стражей Галактики» Криса Прата. В браке у пары родились трое детей. Они растят пятилетнюю Лайлу, трехлетнюю Элоиз и девятимесячного Форда.

Дочь Шварценеггера впервые увидела Пратта в церкви. По воспоминаниям писательницы, актер обратил на нее внимание, но не стал поджидать после службы, чтобы познакомиться. Женщина отметила, что их разговор позже состоялся благодаря ее матери, а потом и завязался роман.

Модельер Джорджио Армани умер 4 сентября на 92-м году жизни.