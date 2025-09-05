Дочь Шварценеггера показала свое свадебное платье от Армани

Дочь голливудского актера, экс-политика Арнольда Шварценеггера показала свое свадебное платье от итальянского модельера Джорджио Армани. Писательница Кэтрин Шварценеггер опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадры, снятые в день, когда она официально вышла замуж. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
В июне 2019 года знаменитость стала женой звезды «Стражей Галактики» Криса Прата. В браке у пары родились трое детей. Они растят пятилетнюю Лайлу, трехлетнюю Элоиз и девятимесячного Форда.
Дочь Шварценеггера впервые увидела Пратта в церкви. По воспоминаниям писательницы, актер обратил на нее внимание, но не стал поджидать после службы, чтобы познакомиться. Женщина отметила, что их разговор позже состоялся благодаря ее матери, а потом и завязался роман.
Модельер Джорджио Армани умер 4 сентября на 92-м году жизни.