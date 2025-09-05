Памела Андерсон и Гай Пирс сыграют главные роли в мюзикле «Королева водопада» (Queen of the Falls). Фильм расскажет о влюбленных, пустившихся в бега. Другие подробности сюжета пока не раскрываются.
Картина создается Ранией Аттих и Дэниэлом Гарсиа. Они напишут сценарий и выступят в качестве режиссеров.
Музыку создаст лауреат премии «Грэмми» и автор композиций для «Ла-Ла Ленда» и «Мулен Руж» Мариус Де Фриз, — сообщает Deadline.
Хореографом проекта станет Селия Роулсон-Холл («Завещание Энн Ли», «Солнце мое»).
Напомним, что недавно Памела Андерсон сыграла главную женскую роль в ремейке комедии «Голый пистолет». Ее партнером по съемкам стал Лиам Нисон. 58-летняя актриса признавалась, что в 73-летнего Нисона «невозможно не влюбиться».