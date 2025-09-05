42-летняя звезда «Универа» показала фигуру в топе с глубоким декольте

Звезда «Универа», актриса Наталья Рудова снялась в укороченном топе. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
42-летняя знаменитость позировала в укороченном черном топе с глубоким декольте. Волосы она выпрямила и сделала вечерний макияж с коричневыми тенями.
В июле Рудова выложила в личный блог фото, где была запечатлена в черном кружевном прозрачном мини-платье с открытой спиной. Актриса позировала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле на палубе яхты.
До этого звезда рассказывала в личном блоге, что тщательно следит за питанием и много тренируется даже на отдыхе. По ее признанию, у нее бывают срывы, когда она набирает лишние килограммы, но на короткий срок. Наталья Рудова отмечала, что у нее всегда было много поклонников, вне зависимости от веса, поэтому в качестве мотивации это не работает. Актриса пока довольна отражением в зеркале, однако не прекращает усиленно работать над собой.
