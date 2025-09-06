Эпический фэнтези-боевик «Властелин колец: Возвращение короля» завершил трилогию Питера Джексона, основанную на знаменитом романе Дж. Р. Р. Толкиена «Властелин колец». Как и первые две части, третий фильм стал заметным явлением в мировом кинематографе, а по кассовым сборам и количеству наград превзошел «Братство кольца» и «Две крепости».
В общей сложности «Возвращение короля» принесло создателям свыше миллиарда долларов, став самым кассовым фильмом 2003 года, а также наиболее коммерчески успешным проектом за всю историю студии New Line Cinema. Картину номинировали на 11 премий «Оскар», из которых она забрала все одиннадцать, сравнявшись по этому показателю с «Титаником» Джеймса Кэмерона. Но создание такого эпического полотна не могло обойтись без значительного количества киноляпов. Причем, зачастую, таких, которые не просто вызывают вопросы, а разрушают магию кино.
Мы — команда
Одна из самых неприятных ошибок в фильмах — попадание съемочной команды или оборудования на экран. То в углу кадра появится штанга микрофона, то в стекле проезжающего автомобиля отразится оператор. Не избежала подобных накладок и третья часть «Властелина колец»
Внимательный зритель может заметить членов съемочной группы в сцене битвы у врат Мордора. Арагорн (Вигго Мортенсен) приводит отряд к границам царства Саурона, чтобы отвлечь его взор от хоббитов, крадущихся к Роковой горе. Навстречу им выдвигается войско орков. И пока они пробегают мимо камеры, на заднем плане в разрывах между орками, отчетливо видны незагримированные люди в современной одежде.
Не спасло Питера Джексона и отсутствие в мире Средиземья обширных стеклянных поверхностей. В их роли выступили актеры, снятые крупным планом. Так, в Серой гавани, во время сцены прощания, глаза хоббитов мокры от слез. А в них, помимо грусти от неизбежного расставания, отражаются яркие прямоугольные конструкции, похожие на осветительные приборы.
Работа дублеров
Поскольку «Властелин колец: Возвращение короля» — насыщенный энергичными действиями фильм, при его съемках широко использовался труд дублеров. И временами они особенно явно проявляются на экране.
Подмену можно заметить во время сцены после пророческого видения Арвен (Лив Тайлер). Во время путешествия в Серую гавань она внезапно видит бегущего по лесу ребенка, в котором узнает своего сына от Арагорна. Способная жить вечно эльфийка принимает решение отказаться от бессмертия, разворачивает коня и мчится обратно в Ривендэл. В этот момент хорошо видно, что конем управляет другая женщина, непохожая лицом на Арвен.
Еще одна накладка заметна во время штурма Минас Тирита. Пиппин (Билли Бойд) спешит сообщить Гэндальфу (Иэн МакКеллен), что правитель города Денетор (Джон Ноубл) сошел с ума и собирается устроить самосожжение. Когда камера показывает его со спины, Пиппин оказывается нормального хоббитского роста — едва по грудь стражникам. Но через секунду, когда в кадре оказывается лицо актера, он уже одной высоты с пробегающими мимо воинами.
Кроме того, дублер заметен в сцене драки моргульского орка и урукхая за содержимое котомки схваченного ими Фродо (Элайджа Вуд). Орк из Минас Моргула хоть и страшен на вид, но на его голове явно видны волосы. Однако в сцене перед падением в колодец перед камерой мелькает абсолютно лысый череп дублера.
Коварный реквизит
Удар по магии кино нанесли и неодушевленные предметы. Некоторые из них в кадре ведут себя так, будто бы являются киношным реквизитом, а не реально существовавшими объектами.
Например, во время столкновения с Шелоб Фродо неловко падает на спину. Поскольку дело происходит в пещере, все вокруг усыпано камнями. И после падения хоббита они подпрыгивают и шатаются как могли бы шататься только пенопластовые булыжники.
Некоторые подобные накладки вызваны соображениями безопасности. Во время атаки роханской конницы, когда несущийся на коне Эомер (Карл Урбан) картинным жестом перехватывает копье для удара сверху, стоит обратить внимание на всадника за левым плечом актера. Его копье сгибается в такт движениям лошади, будто сделанное из безопасной резины.
Несколько позже нереальность происходящего подтверждает Леголас (Орландо Блум). Он ловко запрыгивает на боевого олифанта, атакующего роханцев, и взбирается по веревке на спину зверя. В этой сцене можно заметить, как стрелы в колчане эльфа проходят сквозь кожу созданного с помощью компьютерной графики олифанта.
Хороший же кадр
Последняя категория раскрывающих ошибок относится к огрехам монтажа. Некоторые кадры показались создателям фильма настолько удачными, что их использовали даже несмотря на возникающие несоответствия.
Один из таких случаев расположился в начале картины. Когда на экране появляется вид столицы Рохана Эдораса, отчетливо видно, что эти кадры вставлены в фильм в обратном направлении. Об этом говорит дым, втягивающийся в трубу здания, а не вылетающий из нее.
Еще одна монтажная манипуляция заметна во время первой атаки всадников Рохана в битве на Пеленорских полях. Камера показывает несущихся на лошади Йовин (Миранда Отто) и Мэрри (Доминик Монахэн). А через несколько минут, когда рохиримы атакуют появившихся на поле олифантов, этот же кадр с хоббитом и девой-воительницей, только отзеркаленный, вставлен еще раз.
По всей видимости, приглянулись режиссеру и кадры с Леголасом. Вступив в Пеленорскую битву, сын Трандуила ведет счет поверженным врагам. Вслух, разумеется, ведь таким образом он подбадривает друга Гимли (Джон Рис-Дэвис). Выпуская стрелу за стрелой, Леголас выкрикивает: «Пятнадцать, шестнадцать». Однако губы Орландо Блума соответствующих движений не совершают.