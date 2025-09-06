В общей сложности «Возвращение короля» принесло создателям свыше миллиарда долларов, став самым кассовым фильмом 2003 года, а также наиболее коммерчески успешным проектом за всю историю студии New Line Cinema. Картину номинировали на 11 премий «Оскар», из которых она забрала все одиннадцать, сравнявшись по этому показателю с «Титаником» Джеймса Кэмерона. Но создание такого эпического полотна не могло обойтись без значительного количества киноляпов. Причем, зачастую, таких, которые не просто вызывают вопросы, а разрушают магию кино.