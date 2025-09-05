Ради снижения стоимости и уменьшения времени производства режиссер Питер Джексон фактически снимал все три части одновременно. Это помогло выпускать фильмы один за другим с разницей в год, но привело к появлению некоторых накладок. Удачные кадры, снятые с разницей в год и более, при монтаже оказывались рядом со снятыми значительно позднее, что неоднократно приводило к путанице с костюмами. Впрочем, нашлись в фильме и другие ошибки, не заметные при поверхностном просмотре.