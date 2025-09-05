Через год после успеха первой части фантастической трилогии Питера Джексона на экраны вышел второй фильм о мире Средиземья «Властелин колец: Две крепости». В отличие от «Братства кольца», картина содержала большое количество батальных сцен, сделавших ее более напряженной и динамичной. Фильм также получил восторженные отзывы критиков. И хотя по количеству наград он уступил первой, более фэнтезийной части, по размерам кассовых сборов вторая часть заметно вырвалась вперед.
Ради снижения стоимости и уменьшения времени производства режиссер Питер Джексон фактически снимал все три части одновременно. Это помогло выпускать фильмы один за другим с разницей в год, но привело к появлению некоторых накладок. Удачные кадры, снятые с разницей в год и более, при монтаже оказывались рядом со снятыми значительно позднее, что неоднократно приводило к путанице с костюмами. Впрочем, нашлись в фильме и другие ошибки, не заметные при поверхностном просмотре.
Замена на марше
Спустя практически четверть века использование компьютерной графики в кино выглядит как нечто само собой разумеющееся. Но тогда, в 2002 году это был передовой метод создания фильмов. И местами он давал сбои. Так, во время битвы в Хельмовой Пади орки тараном пробивают ворота крепости роханцев. Героическая вылазка Арагорна (Вигго Мортенсен) и Гимли (Джон Рис-Дэвис) позволила защитникам твердыни забаррикадировать проход. Но позже на нарисованных компьютером кадрах совершенно целые ворота без проблем распахиваются под давлением орочьих орд.
В этом же эпизоде есть и еще одна ошибка. Когда Арагорн и Гимли выполняют свою миссию, их втаскивают обратно в крепость с помощью веревки. Арагорн хватается за нее левой рукой, а правой берет в охапку гнома. Но в следующем кадру он уже держится за веревку правой.
Гимли, к слову, заметно меняется за время фильма. В сцене прибытия в Эдорас, когда трое друзей идут к трону Теодена (Бернард Хилл), он достает Леголасу (Орландо Блум) практически до плеча. Это нормальный рост гномов, в соответствии с описаниями Толкиена. Но перед битвой, когда друзья стоят на стене крепости, верхушка шлема Гимли едва достает эльфу до груди.
Хоббитские фокусы
Отдельных неприятностей режиссеру доставили хоббиты. За низкорослыми обитателями Средиземья оказалось крайне сложно уследить, что привело к нескольким заметным киноляпам. Один из них заметен в начале фильма, когда отряд Эомера (Карл Урбан) настигает группу орков, захвативших Мэрри и Пиппина (Доминик Монахэн и Билли Бойд). Во время бойни хоббиты со связанными руками пытаются отползти в сторону. Но когда над Пиппином встает на дыбы лошадь, он лежит, раскинув руки в стороны.
Чуть позже отличился Мэрри. Во время встречи с Древобродом рана на лице хоббита оказывается то у правого, то у левого глаза. Также внимательный зритель может заметить, что перед шизофреническим монологом Голлума/Смеагола (Энди Серкис) Фродо и Сэм спят параллельно друг другу. Но в следующих кадрах Сэм лежит перпендикулярно к Фродо.
Воинские хитрости
По сюжету фильма «Властелин колец: Две крепости» героям приходится участвовать в кровопролитных сражениях, грозящих обернуться катастрофой. В некоторой степени тяжелый характер боев может объяснить странное поведение воинов, выступающих на стороне добра. Так при встрече Арагорна, Леголаса и Гимли с отрядом Эомера прославленный воин, сохранивший верность Рохану, теряет свой меч. На кадрах, когда он сообщает троице, что выживших в ночной стычке с орками не было, клинок попросту выпадет у него из ножен.
Минутой позже отряд роханцев уезжает по своим делам, оставив главных героев в горестном раздумье. В хвосте колонны хорошо видны два всадника на белых конях. Но когда план меняется, они исчезают. Либо эти кадры снимались в другое время, либо два воина решили тихонечко отправиться по своим делам.
Подобные «пацифисты» встречаются и во время битвы у Хельмовой Пади. Когда первые орки появляются на крепостной стене, в кадре хорошо виден эльф, натягивающий лук вхолостую. Также, когда стену взрывают и раздается команда «все назад», во время съемки сверху в правом нижнем углу экрана внимательный зритель может разглядеть лучника, успевающего трижды выстрелить из пустого лука.
Стрелы Леголаса
Сын короля Лихолесья Трандуила, в отличие от описанных выше персонажей, в бою результативен и иногда умудряется закалывать противника стрелами, даже не используя лук. Но при желании можно разглядеть несколько ошибок, связанных с оружием Леголаса.
Когда на входе во дворец Теодена героев просят оставить оружие, эльф ловким движением вынимает кинжалы из креплений на спине и подает их охране рукоятками вперед. Но в следующем кадре, когда с оружием расстается Арагорн, на заднем плане Леголас вновь достает из-за спины те же клинки, что сдал секунду назад.
Позднее, во время блужданий по Фангорну, в разных кадрах колчан за спиной Леголаса располагается то за правым, то за левым плечом. В это время зритель может хорошо рассмотреть оперение стрел воина Лихолесья. Оно палево-зеленое и довольно короткое. Этот факт заметен и в других сценах. В том числе и в той, где Леголас стреляет по урукхаю, бегущему с факелом взрывать мину под стеной роханской крепости. Эльф стреляет дважды, но оба раза в орка вонзаются стрелы с длинным белым опереньем, характерные для лучников Лориэна.