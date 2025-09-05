Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Стрелы Леголаса и фокусы от хоббитов: киноляпы в фильме «Властелин колец: Две крепости»

Нельзя просто экранизировать «Властелин колец» и не допустить ни одного киноляпа. Сделали подборку ошибок, допущенных Питером Джексоном во второй части легендарной трилогии
Владимир Белозеров
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Властелин колец: Две крепости
Кадр из фильма «Властелин колец: Две крепости»

Через год после успеха первой части фантастической трилогии Питера Джексона на экраны вышел второй фильм о мире Средиземья «Властелин колец: Две крепости». В отличие от «Братства кольца», картина содержала большое количество батальных сцен, сделавших ее более напряженной и динамичной. Фильм также получил восторженные отзывы критиков. И хотя по количеству наград он уступил первой, более фэнтезийной части, по размерам кассовых сборов вторая часть заметно вырвалась вперед.

Ради снижения стоимости и уменьшения времени производства режиссер Питер Джексон фактически снимал все три части одновременно. Это помогло выпускать фильмы один за другим с разницей в год, но привело к появлению некоторых накладок. Удачные кадры, снятые с разницей в год и более, при монтаже оказывались рядом со снятыми значительно позднее, что неоднократно приводило к путанице с костюмами. Впрочем, нашлись в фильме и другие ошибки, не заметные при поверхностном просмотре.

Замена на марше

Кадр из фильма Властелин колец: Две крепости ​
Кадр из фильма «Властелин колец: Две крепости» ​

Спустя практически четверть века использование компьютерной графики в кино выглядит как нечто само собой разумеющееся. Но тогда, в 2002 году это был передовой метод создания фильмов. И местами он давал сбои. Так, во время битвы в Хельмовой Пади орки тараном пробивают ворота крепости роханцев. Героическая вылазка Арагорна (Вигго Мортенсен) и Гимли (Джон Рис-Дэвис) позволила защитникам твердыни забаррикадировать проход. Но позже на нарисованных компьютером кадрах совершенно целые ворота без проблем распахиваются под давлением орочьих орд.

Вигго Мортенсен в фильме Властелин колец: Две крепости
Вигго Мортенсен в фильме «Властелин колец: Две крепости»

В этом же эпизоде есть и еще одна ошибка. Когда Арагорн и Гимли выполняют свою миссию, их втаскивают обратно в крепость с помощью веревки. Арагорн хватается за нее левой рукой, а правой берет в охапку гнома. Но в следующем кадру он уже держится за веревку правой.

Кадр из фильма Властелин колец: Две крепости
Кадр из фильма «Властелин колец: Две крепости»

Гимли, к слову, заметно меняется за время фильма. В сцене прибытия в Эдорас, когда трое друзей идут к трону Теодена (Бернард Хилл), он достает Леголасу (Орландо Блум) практически до плеча. Это нормальный рост гномов, в соответствии с описаниями Толкиена. Но перед битвой, когда друзья стоят на стене крепости, верхушка шлема Гимли едва достает эльфу до груди.

Хоббитские фокусы

Билли Бойд в роли Пиппина в фильме Властелин колец: Две крепости
Билли Бойд в роли Пиппина в фильме «Властелин колец: Две крепости»

Отдельных неприятностей режиссеру доставили хоббиты. За низкорослыми обитателями Средиземья оказалось крайне сложно уследить, что привело к нескольким заметным киноляпам. Один из них заметен в начале фильма, когда отряд Эомера (Карл Урбан) настигает группу орков, захвативших Мэрри и Пиппина (Доминик Монахэн и Билли Бойд). Во время бойни хоббиты со связанными руками пытаются отползти в сторону. Но когда над Пиппином встает на дыбы лошадь, он лежит, раскинув руки в стороны.

Кадр из фильма Властелин колец: Две крепости
Кадр из фильма «Властелин колец: Две крепости»

Чуть позже отличился Мэрри. Во время встречи с Древобродом рана на лице хоббита оказывается то у правого, то у левого глаза. Также внимательный зритель может заметить, что перед шизофреническим монологом Голлума/Смеагола (Энди Серкис) Фродо и Сэм спят параллельно друг другу. Но в следующих кадрах Сэм лежит перпендикулярно к Фродо.

Воинские хитрости

Вигго Мортенсен в роли Арагорна в фильме Властелин колец: Две крепости
Вигго Мортенсен в роли Арагорна в фильме «Властелин колец: Две крепости»

По сюжету фильма «Властелин колец: Две крепости» героям приходится участвовать в кровопролитных сражениях, грозящих обернуться катастрофой. В некоторой степени тяжелый характер боев может объяснить странное поведение воинов, выступающих на стороне добра. Так при встрече Арагорна, Леголаса и Гимли с отрядом Эомера прославленный воин, сохранивший верность Рохану, теряет свой меч. На кадрах, когда он сообщает троице, что выживших в ночной стычке с орками не было, клинок попросту выпадет у него из ножен.

Кадр из фильма Властелин колец: Две крепости
Кадр из фильма «Властелин колец: Две крепости»

Минутой позже отряд роханцев уезжает по своим делам, оставив главных героев в горестном раздумье. В хвосте колонны хорошо видны два всадника на белых конях. Но когда план меняется, они исчезают. Либо эти кадры снимались в другое время, либо два воина решили тихонечко отправиться по своим делам.

Кадр из фильма Властелин колец: Две крепости
Кадр из фильма «Властелин колец: Две крепости»

Подобные «пацифисты» встречаются и во время битвы у Хельмовой Пади. Когда первые орки появляются на крепостной стене, в кадре хорошо виден эльф, натягивающий лук вхолостую. Также, когда стену взрывают и раздается команда «все назад», во время съемки сверху в правом нижнем углу экрана внимательный зритель может разглядеть лучника, успевающего трижды выстрелить из пустого лука.

Стрелы Леголаса

Орландо Блум в роли Леголаса в фильме Властелин колец: Две крепости
Орландо Блум в роли Леголаса в фильме «Властелин колец: Две крепости»

Сын короля Лихолесья Трандуила, в отличие от описанных выше персонажей, в бою результативен и иногда умудряется закалывать противника стрелами, даже не используя лук. Но при желании можно разглядеть несколько ошибок, связанных с оружием Леголаса.

Орландо Блум в фильме Властелин колец: Две крепости
Орландо Блум в фильме «Властелин колец: Две крепости»

Когда на входе во дворец Теодена героев просят оставить оружие, эльф ловким движением вынимает кинжалы из креплений на спине и подает их охране рукоятками вперед. Но в следующем кадре, когда с оружием расстается Арагорн, на заднем плане Леголас вновь достает из-за спины те же клинки, что сдал секунду назад.

Орландо Блум в роли Леголаса в фильме Властелин колец: Две крепости
Орландо Блум в роли Леголаса в фильме «Властелин колец: Две крепости»

Позднее, во время блужданий по Фангорну, в разных кадрах колчан за спиной Леголаса располагается то за правым, то за левым плечом. В это время зритель может хорошо рассмотреть оперение стрел воина Лихолесья. Оно палево-зеленое и довольно короткое. Этот факт заметен и в других сценах. В том числе и в той, где Леголас стреляет по урукхаю, бегущему с факелом взрывать мину под стеной роханской крепости. Эльф стреляет дважды, но оба раза в орка вонзаются стрелы с длинным белым опереньем, характерные для лучников Лориэна.