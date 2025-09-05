Звезда «Ривердэйла» снялась в «голом» платье для обложки глянца

Звезда «Ривердэйла», актриса Лили Рейнхарт стала лицом нового выпуска журнала InStyle. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Актриса позировала в «голом» бордовом платье, которое дополнила боа из перьев и золотыми браслетами. Волосы ей распустили и выпрямили и сделали макияж с шоколадной помадой.
В сентябре 2023 года знаменитость призналась, что у нее дисморфия тела. Это психическое расстройство, при котором человек чрезмерно обеспокоен и занят незначительным дефектом или особенностью своего тела. По мнению актрисы, ее «руки должны быть вдвое меньше, чем сейчас». Ей кажется, что она потратила много времени впустую, рассуждая о руках.
Звезда наиболее известна по роли Бетти Купер в телесериале «Ривердэйл». Она также снялась в проектах «Закон и порядок. Специальный корпус», «Хороший сосед», «Мисс Стивенс».
С 2017 по 2020 год Рейнхарт встречалась с актером Коулом Спроусом. Причиной разрыва назвали ухудшение взаимоотношений после карантина.
Ранее эвезда «Ривердэйла» рассказала об облысении на фоне депрессии.