Звезда «Ривердэйла» снялась в «голом» платье для обложки глянца

Актриса Лили Рейнхарт снялась в прозрачном платье для глянца

Звезда «Ривердэйла», актриса Лили Рейнхарт стала лицом нового выпуска журнала InStyle. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Лили Рейнхарт / фото: соцсети
Лили Рейнхарт / фото: соцсети

Актриса позировала в «голом» бордовом платье, которое дополнила боа из перьев и золотыми браслетами. Волосы ей распустили и выпрямили и сделали макияж с шоколадной помадой.

В сентябре 2023 года знаменитость призналась, что у нее дисморфия тела. Это психическое расстройство, при котором человек чрезмерно обеспокоен и занят незначительным дефектом или особенностью своего тела. По мнению актрисы, ее «руки должны быть вдвое меньше, чем сейчас». Ей кажется, что она потратила много времени впустую, рассуждая о руках.

Звезда наиболее известна по роли Бетти Купер в телесериале «Ривердэйл». Она также снялась в проектах «Закон и порядок. Специальный корпус», «Хороший сосед», «Мисс Стивенс».

С 2017 по 2020 год Рейнхарт встречалась с актером Коулом Спроусом. Причиной разрыва назвали ухудшение взаимоотношений после карантина.

Ранее эвезда «Ривердэйла» рассказала об облысении на фоне депрессии.