Звезда «Ривердэйла» снялась в «голом» платье для обложки глянца

В сентябре 2023 года знаменитость призналась, что у нее дисморфия тела. Это психическое расстройство, при котором человек чрезмерно обеспокоен и занят незначительным дефектом или особенностью своего тела. По мнению актрисы, ее «руки должны быть вдвое меньше, чем сейчас». Ей кажется, что она потратила много времени впустую, рассуждая о руках.