Ефим Шифрин назвал главную проблему российского кинематографа

«Главная беда сегодняшнего кино лично для меня — речь. Сейчас озвучивания фильмов как данности нет, маленькие спрятанные от глаза зрителей микрофоны помещают, где угодно. И поэтому стиль речи в кино сейчас становится приближен к обычной разговорной речи, а актеры не следят за тем, чтобы каждое слово было произнесено четко и понятно», — сказал он.