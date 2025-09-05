Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Ефим Шифрин назвал главную проблему российского кинематографа

Актер и режиссер считает главной проблемой российского кинематографа отсутствие качественного озвучивания фильмов
Ефим Шифрин
Ефим ШифринИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Артист эстрады, актер и режиссер Ефим Шифрин считает главной проблемой российского кинематографа отсутствие качественного озвучивания фильмов. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

«Главная беда сегодняшнего кино лично для меня — речь. Сейчас озвучивания фильмов как данности нет, маленькие спрятанные от глаза зрителей микрофоны помещают, где угодно. И поэтому стиль речи в кино сейчас становится приближен к обычной разговорной речи, а актеры не следят за тем, чтобы каждое слово было произнесено четко и понятно», — сказал он.

По словам Шифрина, в советских фильмах речь актеров звучала четко и понятно благодаря системе дубляжа, когда звук записывался отдельно и актеры озвучивали свои роли в студии. Сейчас же используются скрытые микрофоны на площадке, и речь в кино, по его мнению, стала менее внятной и разговорной.

«Для актера моего поколения речь [в современном кино] порой просто невыносимо небрежна. Нужно или не нужно с этим мириться — не знаю. Но мне не хотелось бы не понимать свой родной язык», — подчеркнул артист.

Говоря о проблемах киноиндустрии, Шифрин также обратил внимание на изменения в системе образования и «театральной выучке».

«Раньше объем гуманитарных знаний был больше. Молодые артисты сегодня часто не знают театральной классики», — заключил он.