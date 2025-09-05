В видеоклипе Леди Гага танцует в окружении кукол. К ней присоединяются танцоры в масках. Черно-белые сцены чередуются с цветными вставками. Клип объединил эстетику «Уэнздэй» с причудливым визуальным стилем Тима Бертона и фирменной подачей Леди Гаги. Снимали видео на острове кукол в Мексике — поросшем легендами месте, где по деревьям развешаны старые игрушки. В тексте песни говорится про возрождение после сильной эмоциональной боли.