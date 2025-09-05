Ричмонд
Тим Бертон снял для Леди Гаги клип на песню из сериала «Уэнздей»

Певица и актриса сыграла во втором сезоне сериала Розалину Ротвуд
Кадр из клипа The Dead Dance
Кадр из клипа The Dead Dance

Леди Гага выпустила клип на песню The Dead Dance («Танец мертвецов»), написанную специально для сериала «Уэнздей». Видео срежиссировал Тим Бертон. Также певица появилась во втором сезоне «Уэнздей» в роли Розалины Ротвуд, преподавательницы с экстрасенсорными способностями.

В видеоклипе Леди Гага танцует в окружении кукол. К ней присоединяются танцоры в масках. Черно-белые сцены чередуются с  цветными вставками. Клип объединил эстетику «Уэнздэй» с причудливым визуальным стилем Тима Бертона и фирменной подачей Леди Гаги. Снимали видео на острове кукол в Мексике — поросшем легендами месте, где по деревьям развешаны старые игрушки. В тексте песни говорится про возрождение после сильной эмоциональной боли.

Кадр из клипа The Dead Dance
Кадр из клипа The Dead Dance

Певица рассказала, что The Dead Dance — о том, что мы иногда чувствуем, когда отношения заканчиваются. Гага поет о том, как пережить боль от разрыва и найти силы жить дальше.

Леди Гага в образе Розалины Ротвуд из сериала «Уэнздей» / Фото: соцсети
Леди Гага в образе Розалины Ротвуд из сериала «Уэнздей» / Фото: соцсети

Напомним, первая половина второго сезона «Уэнздей» вышла 6 августа, а вторая — 3 сентября. Леди Гага призналась, что чудесно провела время, работая над сериалом, даже будучи совсем небольшой частью этого проекта.

«Мне очень понравилось работать с Тимом Бертоном, Дженной (Дженна Ортега. — Прим. ред.) и всеми остальными, это было невероятно», — добавила исполнительница.

Читайте также, чем закончился 2 сезон сериала «Уэнздей» и какую роль сыграла Леди Гага в финале.