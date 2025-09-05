Леди Гага выпустила клип на песню The Dead Dance («Танец мертвецов»), написанную специально для сериала «Уэнздей». Видео срежиссировал Тим Бертон. Также певица появилась во втором сезоне «Уэнздей» в роли Розалины Ротвуд, преподавательницы с экстрасенсорными способностями.
В видеоклипе Леди Гага танцует в окружении кукол. К ней присоединяются танцоры в масках. Черно-белые сцены чередуются с цветными вставками. Клип объединил эстетику «Уэнздэй» с причудливым визуальным стилем Тима Бертона и фирменной подачей Леди Гаги. Снимали видео на острове кукол в Мексике — поросшем легендами месте, где по деревьям развешаны старые игрушки. В тексте песни говорится про возрождение после сильной эмоциональной боли.
Певица рассказала, что The Dead Dance — о том, что мы иногда чувствуем, когда отношения заканчиваются. Гага поет о том, как пережить боль от разрыва и найти силы жить дальше.
Напомним, первая половина второго сезона «Уэнздей» вышла 6 августа, а вторая — 3 сентября. Леди Гага призналась, что чудесно провела время, работая над сериалом, даже будучи совсем небольшой частью этого проекта.
«Мне очень понравилось работать с Тимом Бертоном, Дженной (Дженна Ортега. — Прим. ред.) и всеми остальными, это было невероятно», — добавила исполнительница.
