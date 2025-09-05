На первый в РФ питчинг научно-фантастических фильмов и сериалов пришло 512 заявок

НОВОСИБИРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Более 500 заявок было прислано на первый питчинг научно-фантастических проектов, который пройдет в рамках обновленного кинофестиваля фильмов о науке «Кремний» в Новосибирской области. Об этом в пресс-центре ТАСС рассказал режиссер, продюсер и преподаватель школы кино «Индустрия» Алексей Камынин.
«Мы делаем все, чтобы жители всей страны стремились попасть в Новосибирск в эти дни. У нас пройдет первый в России питчинг научно-фантастических фильмов и сериалов, мы делаем ставку на этот жанр как на жанр будущего, который должен прийти на смену сказкам. У нас было подано 512 заявок, из них мы отобрали 30 в лонг-лист и вчера наши кураторы отобрали десятку, которая выступит с презентацией», — сказал Камынин в пресс-центре ТАСС.
В шорт-лист вошли проекты из Москвы, Зеленограда, Одинцово, Нижнего Новгорода, Новосибирска. Их авторы проведут четыре дня под кураторством ведущих профессионалов индустрии, дорабатывая свои проекты в формате очных тренингов. Завершающим этапом станет публичная защита проектов перед членами жюри, СМИ и гостями фестиваля.
В жюри вошли Алексей Троцюк — продюсер платформы Start, основатель «Хэштэг медиа» («Чебурашка», «Слово пацана», «Вызов», «Холоп», «Последний богатырь»); Теймур Джафаров — генеральный продюсер компании «Team Films» («Трудно быть богом», «Выжить после», «Золотое дно», «13 клиническая», «Хирург»); Юлия Иванова — генеральный директор, продюсер компании «Марс медиа» («Мастер и Маргарита», «Т-34», «Чики», «Черная весна», «Мира»); Савва Минаев — сценарист («Холоп 3», «Плевако», «Беспринципные», «Сансара»); Артем Ремизов — автор Telegram-канала «Ремизорро» и Юрий Бурносов — писатель-фантаст, сценарист («ГДР», «Коп», «Мажор 2»).
Как рассказала генеральный продюсер фестиваля Екатерина Ивантеева, организаторы «Кремния» готовят кинолабораторию с нейросетевыми технологиями, где авторы смогут создать свои фантастические тизеры на платформе «Нейросибирск». Тема — «Новосибирск будущего». Участников ждут два дня мастер-классов от ведущих профессионалов киноиндустрии и питчинг со звездным жюри на третий день. Среди кураторов: сценарист Татьяна Глущенко — преподаватель Московской школы кино, сценарист «Закрытой школы», а также режиссер Алексей Камынин.
«25 сентября стартует фестиваль научного и индустриального кино “Кремний-2025”. Фестиваль меняется, растет. К своему четвертому старту фестиваль поменялся внутренне, по форме. Между наукой, бизнесом и индустрией всегда есть важнейший сюжет — то, что связано с научной фантастикой. Очень важно, что команда фестиваля обновилась. В этом году очень много площадок, впервые мы выходим за границы города Новосибирска — в область. Большая программа для простого зрителя», — сказала в рамках пресс-конференции в ТАСС министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.