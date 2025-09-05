На первый в РФ питчинг научно-фантастических фильмов и сериалов пришло 512 заявок

«Мы делаем все, чтобы жители всей страны стремились попасть в Новосибирск в эти дни. У нас пройдет первый в России питчинг научно-фантастических фильмов и сериалов, мы делаем ставку на этот жанр как на жанр будущего, который должен прийти на смену сказкам. У нас было подано 512 заявок, из них мы отобрали 30 в лонг-лист и вчера наши кураторы отобрали десятку, которая выступит с презентацией», — сказал Камынин в пресс-центре ТАСС.