Американский актер Стивен Сигал прибыл на пленарное заседание на ВЭФ

Американский актер и кинорежиссер, специальный представитель МИД РФ по гуманитарным связям России с США Стивен Фредерик Сигал в качестве гостя прибыл на пленарное заседание Восточного экономического форума-2025 (ВЭФ-2025), в рамках которого ожидается выступление президента РФ Владимира Путина.
Сигала окружили журналисты с целью взять у него автографы и сделать совместные фотоснимки. На кадрах «Известий» видно, что актер с удовольствием общается с гостями, явившимися на заседание, и позирует перед объективами камер.
Юбилейный Восточный экономический форум проходит
В приветствии участникам, организаторам и гостям X ВЭФ Путин отметил, что за прошедшее десятилетие ВЭФ по праву заслужил высокий авторитет.