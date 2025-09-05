Ричмонд
Американский актер Стивен Сигал прибыл на пленарное заседание на ВЭФ

Артист приглашен в качестве гостя на Восточный экономический форум во Владивостоке
Стивен Сигал
Стивен СигалИсточник: Алексей Молчановский

Американский актер и кинорежиссер, специальный представитель МИД РФ по гуманитарным связям России с США Стивен Фредерик Сигал в качестве гостя прибыл на пленарное заседание Восточного экономического форума-2025 (ВЭФ-2025), в рамках которого ожидается выступление президента РФ Владимира Путина.

Сигала окружили журналисты с целью взять у него автографы и сделать совместные фотоснимки. На кадрах «Известий» видно, что актер с удовольствием общается с гостями, явившимися на заседание, и позирует перед объективами камер.

Юбилейный Восточный экономический форум проходит 3−6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году основная тема форума — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания».

В приветствии участникам, организаторам и гостям X ВЭФ Путин отметил, что за прошедшее десятилетие ВЭФ по праву заслужил высокий авторитет.