Джейсон Момоа вышел на красную дорожку в Венеции в розовом костюме и шлепках

Джейсон Момоа приехал на 82-й Венецианский кинофестиваль, в рамках которого прошла премьера фильма «Рукой Данте» с его участием. На красной дорожке 46-летний актер появился в эффектном наряде.
Он надел костюм нежно-розового цвета. Также звезда «Аквамена» выбрал белоснежную рубашку и шлепки на босу ногу в тон наряду. Момоа также сделал педикюр в розовых оттенках.
В личном блоге актер рассказал, что специально прилетел в Венецию на презентацию своего фильма. Он отметил, что отправился на кинофестиваль сразу после съемок третьей части фильма «Дюна», в которой также появится и его 16-летний сын Накоа-Вульф.
Наследник приехал поддержать знаменитого отца на смотре в Италии. Момоа, записывая видео для своих соцсетей, признался сыну в любви. Накоа-Вульф в ответ поцеловал отца в щеку.
Напомним, Накоа-Вульф родился в браке актеров Джейсона Момоа и Лизы Боне. У звезд также есть 18-летняя дочь Лола. В 2022 году Момоа и Боне сообщили о своем расставании.