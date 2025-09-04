Ричмонд
Джейсон Момоа вышел на красную дорожку в Венеции в розовом костюме и шлепках

Актер также продемонстрировал розовый педикюр

Джейсон Момоа приехал на 82-й Венецианский кинофестиваль, в рамках которого прошла премьера фильма «Рукой Данте» с его участием. На красной дорожке 46-летний актер появился в эффектном наряде.

Джейсон Момоа
Джейсон МомоаИсточник: Legion-Media

Он надел костюм нежно-розового цвета. Также звезда «Аквамена» выбрал белоснежную рубашку и шлепки на босу ногу в тон наряду. Момоа также сделал педикюр в розовых оттенках.

Джейсон Момоа накрасил ногти для красной дорожки, фото: соцсети
Джейсон Момоа накрасил ногти для красной дорожки, фото: соцсети

В личном блоге актер рассказал, что специально прилетел в Венецию на презентацию своего фильма. Он отметил, что отправился на кинофестиваль сразу после съемок третьей части фильма «Дюна», в которой также появится и его 16-летний сын Накоа-Вульф.

Джейсон Момоа с сыном, фото: соцсети
Джейсон Момоа с сыном, фото: соцсети

Наследник приехал поддержать знаменитого отца на смотре в Италии. Момоа, записывая видео для своих соцсетей, признался сыну в любви. Накоа-Вульф в ответ поцеловал отца в щеку.

Напомним, Накоа-Вульф родился в браке актеров Джейсона Момоа и Лизы Боне. У звезд также есть 18-летняя дочь Лола. В 2022 году Момоа и Боне сообщили о своем расставании.