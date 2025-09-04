Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Копия отца: 19-летнюю дочь Хита Леджера засняли на прогулке в Нью-Йорке

Папарацци впервые за долгое время сделали фото наследницы голливудского актера

Дочь Хита Леджера засняли во время прогулки в Нью-Йорке. 19-летняя Матильда вышла на улицу в черном топе на тонких бретельках, джинсовой юбке до колена с кожаным ремнем и красных балетках. Девушка была с распущенными волосами и без макияжа.

Дочь Хита Леджера, фото: соцсети
Дочь Хита Леджера, фото: соцсети

Многие обратили внимание на то, что Матильда все больше становится похожей на своего знаменитого отца. Мама девушки, актриса Мишель Уильямс всегда говорила, что дочь — копия Леджера.

«Я — мать самой нежной, жизнерадостной и красивой девочки, которая — точная копия своего отца», — рассказывала Уильямс.

Напомним, Хит Леджер и Мишель Уильямс познакомились в 2004 году на съемках. Спустя год у пары родилась Матильда. В 2007-м звезды расстались, а еще через год звезда «Темного рыцаря» умер от передозировки снотворного. Ему было всего 28 лет.

Хит Леджер и Мишель Уильямс
Хит Леджер и Мишель УильямсИсточник: Frazer Harrison/Getty Images

Весной 2025 года Уильямс рассказала, что Леджер был особенным человеком. В подкасте Дэкса Шепарда «Эксперт в кресле» она заявила со слезами на глазах: «Он был таким особенным… Слава Богу, что у нас есть Матильда».

Актриса также призналась, что ее бывший возлюбленный обладал «невероятной чувствительностью».