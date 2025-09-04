Копия отца: 19-летнюю дочь Хита Леджера засняли на прогулке в Нью-Йорке

Дочь Хита Леджера засняли во время прогулки в Нью-Йорке. 19-летняя Матильда вышла на улицу в черном топе на тонких бретельках, джинсовой юбке до колена с кожаным ремнем и красных балетках. Девушка была с распущенными волосами и без макияжа.
Многие обратили внимание на то, что Матильда все больше становится похожей на своего знаменитого отца. Мама девушки, актриса Мишель Уильямс всегда говорила, что дочь — копия Леджера.
«Я — мать самой нежной, жизнерадостной и красивой девочки, которая — точная копия своего отца», — рассказывала Уильямс.
Напомним, Хит Леджер и Мишель Уильямс познакомились в 2004 году на съемках. Спустя год у пары родилась Матильда. В 2007-м звезды расстались, а еще через год звезда «Темного рыцаря» умер от передозировки снотворного. Ему было всего 28 лет.
Весной 2025 года Уильямс рассказала, что Леджер был особенным человеком. В подкасте Дэкса Шепарда «Эксперт в кресле» она заявила со слезами на глазах: «Он был таким особенным… Слава Богу, что у нас есть Матильда».
Актриса также призналась, что ее бывший возлюбленный обладал «невероятной чувствительностью».