Светлана Ходченкова удивила превращением в брюнетку

Светлана Ходченкова показала себя в новом роковом образе. Она запечатлела себя с темными короткими волосами и челкой. 42-летняя актриса также ярко подвела глаза черным карандашом.
По всей видимости, Ходченкова сменила имидж и примерила парик для новых съемок. Однако никаких подробностей звезда сериала «Актрисы» в своей публикации не сообщила.
Недавно Светлана Ходченкова спровоцировала слухи о свадьбе. Звезда показала фото из отпуска, на которых позировала в белоснежном платье, напоминающем свадебный наряд.
По слухам, у звезды появился новый возлюбленный, но пока она скрывает его от публики.
Светлана Ходченкова только один раз была замужем. Она пять лет прожила в браке с коллегой Владимиром Яглычем. Также четыре года она состояла в отношениях с Георгием Петришиным. После расставания с ним в 2016 году звезда перестала афишировать свою личную жизнь.
Ранее актриса показала фигуру в «голом» платье без бюстгальтера.