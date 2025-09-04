Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

30-летняя Александра Бортич снялась в образе школьницы

Такой образ актриса выбрала в честь Дня знаний.

Александра Бортич показала себя в стильном школьном образе. 30-летняя актриса примерила плиссированную мини-юбку, белую футболку, черный кардиган с белым кружевным воротником, длинные носки и лакированные ботинки на шнуровке.

Александра Бортич, фото: соцсети
Александра Бортич, фото: соцсети

Звезда комедии «Я худею» собрала волосы в хвост и сделала легкий макияж. Такой образ она выбрала в честь Дня знаний.

Александра Бортич воспитывает пятилетнего сына Александра. Актриса родила его во втором браке с предпринимателем Евгением Савельевым. В 2023-м Бортич сообщила, что рассталась с супругом.

«Я не из тех, кто говорит: “Материнство разделило мою жизнь на до и после”. Став мамой, я не изменилась, осталась собой — просто узнала что-то новое совершенно другого уровня», — говорила артистка о материнстве в интервью изданию «Собака».

Весной 2025 года Бортич рассекретила новый роман — она встречается с 27-летним Давидом Сократяном.