30-летняя Александра Бортич снялась в образе школьницы

Александра Бортич показала себя в стильном школьном образе. 30-летняя актриса примерила плиссированную мини-юбку, белую футболку, черный кардиган с белым кружевным воротником, длинные носки и лакированные ботинки на шнуровке.
Звезда комедии «Я худею» собрала волосы в хвост и сделала легкий макияж. Такой образ она выбрала в честь Дня знаний.
Александра Бортич воспитывает пятилетнего сына Александра. Актриса родила его во втором браке с предпринимателем Евгением Савельевым. В 2023-м Бортич сообщила, что рассталась с супругом.
«Я не из тех, кто говорит: “Материнство разделило мою жизнь на до и после”. Став мамой, я не изменилась, осталась собой — просто узнала что-то новое совершенно другого уровня», — говорила артистка о материнстве в интервью изданию «Собака».
Весной 2025 года Бортич рассекретила новый роман — она встречается с 27-летним Давидом Сократяном.