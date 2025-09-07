Ричмонд
Дмитрий Нагиев вернулся в «Елки» с новой партнершей: первые кадры

Актер исполнит в «Елках 12» роль бывшего сотрудника МЧС дяди Юры, у которого появилась новая возлюбленная
Анна Гоголь
Автор Кино Mail
Дмитрий Нагиев в фильме «Елки 12»
Дмитрий Нагиев исполнит одну из главных ролей в предстоящем фильме «Елки 12». Как и в предыдущих частях новогодней кинофраншизы, актер появится в образе бывшего сотрудника МЧС дяди Юры, однако персонажа ждут перемены в личной жизни.

Дмитрий Нагиев и Ирина Медведева в фильме «Елки 12»
В фильмах «Елки новые» и «Елки последние» дядя Юра строил отношения с возлюбленной в исполнении Елены Яковлевой, а в «Елках 12» его ждет новое романтическое приключение — на этот раз его пассию сыграет Ирина Медведева. Судя по первым кадрам со съемок, герою предстоит вызволять свою даму сердца из горящего здания.

Кадр из фильма «Елки 12»
Ирина Медведева и Дмитрий Нагиев в фильме «Елки 12»
По словам артиста, самое главное в его работе над картиной — «сделать дядю Юру так, чтобы он был похож на дядю Юру, а не на Диму Нагиева». «Я пытаюсь сделать героя объемным: трогательным, разочарованным, смешным и влюбленным», — признается актер.

Дмитрий Нагиев и Ирина Медведева в фильме «Елки 12»
В центре сюжета «Елок 12» – девятилетний Ваня (Константин Каримов) из Кирова, который узнает о разрыве родителей и едет в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза вернуть счастье в дом. Помимо Нагиева, к своим ролям в фильме вернутся Рузиль Минекаев, Андрей Рожков и Надежда Маркина.

В числе «новичков» в актерском составе двенадцатых «Елок» — Ольга Картункова, Андрей Максимов, Борис Дергачев, Юлия Топольницкая, Тина Стойилкович, Константин Белошапка, а также ведущий шоу «Натальная карта» Дмитрий Журавлев и блогер Маш Милаш.

Кадр из фильма «Елки 12»
Кадр из фильма «Елки 12»
Премьера фильма «Елки 12» в кинотеатрах состоится 18 декабря 2025 года.