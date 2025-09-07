В фильмах «Елки новые» и «Елки последние» дядя Юра строил отношения с возлюбленной в исполнении Елены Яковлевой, а в «Елках 12» его ждет новое романтическое приключение — на этот раз его пассию сыграет Ирина Медведева. Судя по первым кадрам со съемок, герою предстоит вызволять свою даму сердца из горящего здания.