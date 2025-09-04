Ричмонд
Умер бывший муж Брижит Бардо, актер Жак Шаррье

Артисту из фильмов «Обманщики» и «Бабетта идет на войну» было 88 лет
Жак Шаррье
Жак ШаррьеИсточник: Legion-Media.ru

Умер французский актер, кинопродюсер и художник Жак Шаррье, бывший муж актрисы и певицы Брижит Бардо. Об этом сообщает французская газета Le Parisien.

Артист ушел из жизни накануне вечером, 3 сентября, в возрасте 88 лет, когда находился в городе Сен-Бриак-сюр-Мер (регион Бретань), уточняется в публикации.

Актерская карьера мужчины началась в 1956 году. В 1958-м он прославился благодаря фильму «Обманщики», где также сыграли Лоран Терзиефф и Жан-Поль Бельмондо. Через год Бардо предложила ему роль в фильме Кристиана-Жака «Бабетта идет на войну», сразу после съемок в котором артисты поженились.

Помимо упомянутых кинокартин Шаррье можно увидеть в лентах «Кадрящие», «Семь смертных грехов», «Кармен 63», «Создания» и ряде других. Также он спродюсировал, в частности, исторический фильм-драму «В Сантьяго идет дождь».