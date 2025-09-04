Михалков представил Ефремова в качестве актера своего театра

«Ни для кого не секрет, что Михаил Олегович Ефремов, переживший несколько тяжелых лет своей жизни, оказался на свободе и обратился ко мне с просьбой о возможности продолжить творческую деятельность в нашем театре, — привели в пресс-службе слова Михалкова. — Лично я считаю, что судьба его многому научила. Убежден, что многие вещи он сумел переосмыслить. В то же время, как и раньше, так и теперь, не сомневаюсь в его большом актерском даровании. Полагаю, что работа его в нашем театре принесет пользу и нам, и ему».