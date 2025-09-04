В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера комедии «Колбаса» с Дмитрием Нагиевым и Александром Метелкиным в главных ролях. Светское мероприятие посетили Полина Казанцева, Эвелина Бледанс, Маруся Левкина, Таша Белая, Виолетта Баринова, Данила Якушев и другие.
События в фильме разворачиваются вокруг молодого человека по имени Глеб (Метелкин) — избалованного мажора. Его отец (Нагиев) решает приструнить сына и отправляет его в глубинку, руководить заводом по производству колбасы. Глеб постарается возродить умирающее предприятие и доказать папаше и себе, что он чего-то стоит. Однако сделать это будет не так просто.
Одну из ролей сыграла Полина Казанцева, супруга Александра Метелкина — «Колбаса» стала их первой совместной работой.
«Моя жена, Полина Казанцева, всегда была среди моих близких гостей на премьерах, поддерживала, фотографировала меня из зала. И у нас была мечта — стоять на этой сцене вместе, рядом. И вот момент наступил. Это для нас большое счастье. А еще большая радость — играть в кино вместе, играть любовь!» — признался на премьере Александр Метелкин.
В прокат фильм выпустила компания «Атмосфера Кино».
Комедия «Колбаса» идет в кинотеатрах с 4-го сентября.