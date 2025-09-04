Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Бледанс и другие звезды на премьере фильма «Колбаса» с Нагиевым

Российские знаменитости посетили показ комедии про мажора, ставшего управляющим колбасного завода

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера комедии «Колбаса» с Дмитрием Нагиевым и Александром Метелкиным в главных ролях. Светское мероприятие посетили Полина Казанцева, Эвелина Бледанс, Маруся Левкина, Таша Белая, Виолетта Баринова, Данила Якушев и другие.

Эвелина Бледанс
Эвелина Бледанс

События в фильме разворачиваются вокруг молодого человека по имени Глеб (Метелкин) — избалованного мажора. Его отец (Нагиев) решает приструнить сына и отправляет его в глубинку, руководить заводом по производству колбасы. Глеб постарается возродить умирающее предприятие и доказать папаше и себе, что он чего-то стоит. Однако сделать это будет не так просто.

Александр Метелкин и Полина Казанцева
Александр Метелкин и Полина Казанцева

Одну из ролей сыграла Полина Казанцева, супруга Александра Метелкина — «Колбаса» стала их первой совместной работой.

«Моя жена, Полина Казанцева, всегда была среди моих близких гостей на премьерах, поддерживала, фотографировала меня из зала. И у нас была мечта — стоять на этой сцене вместе, рядом. И вот момент наступил. Это для нас большое счастье. А еще большая радость — играть в кино вместе, играть любовь!» — признался на премьере Александр Метелкин.

Александр Метелкин и Полина Казанцева
Александр Метелкин и Полина Казанцева
Маруся Левкина
Маруся Левкина
Таша Белая
Таша Белая
Виолетта Баринова
Виолетта Баринова
Данила Якушев со спутницей, режиссер Андрей Пантелеев с супругой
Данила Якушев со спутницей, режиссер Андрей Пантелеев с супругой

В прокат фильм выпустила компания «Атмосфера Кино».

Комедия «Колбаса» идет в кинотеатрах с 4-го сентября.