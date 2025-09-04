«Моя жена, Полина Казанцева, всегда была среди моих близких гостей на премьерах, поддерживала, фотографировала меня из зала. И у нас была мечта — стоять на этой сцене вместе, рядом. И вот момент наступил. Это для нас большое счастье. А еще большая радость — играть в кино вместе, играть любовь!» — признался на премьере Александр Метелкин.