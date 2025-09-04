Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дженнифер Энистон раскрыла, почему не ходит на Met Gala

Актриса призналась, что ее угнетают сборы на бал Met Gala
Дженнифер Энистон
Дженнифер ЭнистонИсточник: Legion-Media.ru

Американская актриса Дженнифер Энистон раскрыла неожиданную причину избегания ежегодного бала Met Gala. Соответствующее интервью публикует журнал Glamour.

56-летняя звезда сериалов «Друзья» и «Утреннее шоу» рассказала, что ее приглашали на мероприятие много раз, но она всегда отказывалась. Знаменитость объяснила, что ее угнетают сборы на бал.

«Я из тех девушек, которые предпочитают джинсы, шлепанцы и майку. Я люблю наряжаться, но для меня это ментальная игра», — посетовала Энистон.

Кроме того, артистка призналась, что немного волнуется перед публичными выступлениями, поскольку на протяжении всей своей карьеры сталкивалась с недобросовестностью журналистов.

«Поэтому я ловлю себя на том, что слежу за собой, как за аудиторией, странным образом», — пояснила собеседница издания.

В августе Дженнифер Энистон высказалась о возвращении в моду трендов 1990-х годов.