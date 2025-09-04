Фрэнк Дарабонт написал сценарий всего за два месяца — ровно столько же, сколько потребовалось ему для «Побега из Шоушенка». Стивен Кинг назвал текст «лучшей адаптацией своего произведения», а продюсер Дэвид Валдес отметил, что сценарий не потребовал правок. При этом режиссер значительно переработал материал: убрал второстепенные сюжетные линии, часть текста переместил в реплики персонажей и изменил хронологию — перенес действие с 1932 на 1935 год.