Создание «Зеленой мили» стало не только творческим, но и техническим испытанием для всей съемочной группы. В картине, где реальность переплетается с мистикой, важна была каждая деталь — от атмосферы тюремного блока до игры актеров и визуальных эффектов. В статье разберем, как проходили съемки культового фильма и каким был его бюджет.
Особенности съемочного процесса
Одной из главных задач команды при съемках фильма «Зеленая миля» было создание убедительной атмосферы тюремного блока: художникам-постановщикам пришлось проектировать интерьеры с нуля. Кроме того, для создания масштабности размеров Джона Коффи съемочной группе пришлось использовать визуальные трюки и специально сконструированные декорации, чтобы персонаж выглядел по-настоящему гигантским и пугающим.
Расскажем подробно об особенностях съемочного процесса.
Сценарий «Зеленой мили» был написан за 2 месяца
Роман Стивена Кинга «Зеленая миля» выходил в 1996 году частями, и даже для самого автора финал оставался неизвестным до публикации последних выпусков. История сразу заинтересовала режиссера и сценариста Фрэнка Дарабонта, который двумя годами ранее экранизировал «Побег из Шоушенка». Шутка о его «узкой специализации» — снимать по Кингу тюремные драмы в ретро-стилистике — оказалась недалека от правды.
Фрэнк Дарабонт написал сценарий всего за два месяца — ровно столько же, сколько потребовалось ему для «Побега из Шоушенка». Стивен Кинг назвал текст «лучшей адаптацией своего произведения», а продюсер Дэвид Валдес отметил, что сценарий не потребовал правок. При этом режиссер значительно переработал материал: убрал второстепенные сюжетные линии, часть текста переместил в реплики персонажей и изменил хронологию — перенес действие с 1932 на 1935 год.
Первым претендентом на роль Джона Коффи был Майкл Кларк Дункан
Режиссер изначально предлагал роль Джона Коффи баскетболисту Шакилу О’Нилу, чей рост — 216 сантиметров — полностью совпадал с описанием героя в книге Стивена Кинга. Однако спортсмен отказался, пояснив, что не хотел играть «темнокожего персонажа во времена рабства». Позднее он признал, что Майкл Кларк Дункан справился с ролью лучше, чем смог бы он сам.
Дункана порекомендовал Брюс Уиллис, впечатленный их совместной работой в фильме «Армагеддон». При росте 195 сантиметров актер был лишь немного выше партнеров по фильму, поэтому для создания образа гиганта команда использовала визуальные приемы: съемки с низких ракурсов, платформы и уменьшенные декорации.
Внешность Арлена Биттербака, заключенного из камеры смертников, отличается от книжного
В романе Стивена Кинга Арлен Биттербак описывается как коренной американец с длинными седыми волосами, заплетенными в косички. Во время казни одна из прядей обгорает, что становится важной деталью его внешности.
В экранизации Фрэнка Дарабонта этот образ был изменен: Грэм Грин, который исполнил роль смертника Арлена, появляется с короткими седыми волосами, без характерной прически. Такое упрощение образа подчеркивает общее направление фильма, где визуальные детали адаптировались под экранный формат, сохраняя при этом драматическую суть персонажа.
Роль мистера Джинглза сыграли 30 мышей
Цирковая мышь мистер Джинглз стала одним из самых трогательных персонажей «Зеленой мили». Для того чтобы животное выглядело убедительно в кадре, команда Фрэнка Дарабонта задействовала более 30 специально обученных мышей. Каждая из них исполняла определенные трюки — одни бегали по туннелям, другие сидели спокойно в руках актеров, третьи катались в катушке.
За съемками внимательно наблюдали координаторы из организации No Animals Were Harmed, контролировавшие условия работы с животными. Благодаря этому ни один грызун не пострадал, а мистер Джинглз в итоге стал настоящим символом фильма.
В «Зеленой миле» допущено несколько исторических неточностей
Фрэнк Дарабонт изменил время действия истории с 1932-го на 1935 год, чтобы включить в фильм сцену из мюзикла «Цилиндр» с Фредом Астером и Джинджер Роджерс. Этот эпизод стал важным для героя Майкла Кларка Дункана, который впервые почувствовал себя свободным человеком. Однако перенос хронологии повлек за собой ряд анахронизмов.
Так, форма надзирателей, показанная в картине, не соответствовала униформе тюремных служащих США в 1930-е годы. Более серьезная историческая неточность связана с казнью на электрическом стуле: в Луизиане этот метод начали применять только в 1940-х, тогда как в реальности в 30-е годы осужденных продолжали казнить через повешение.
Когда проходили съемки фильма «Зеленая Миля»
Съемки фильма «Зеленая миля» стартовали в июле 1998 года и продолжались до декабря того же года. Работа велась как в студийных павильонах, так и в реальных, атмосферных местах.
Основная тюремная часть снималась в бывшей тюрьме штата Теннесси (Tennessee State Penitentiary) в Нэшвилле, закрытой еще в 1992 году.
Интерьеры тюремных блоков создавались на студиях Warner Hollywood Studios (ранее – Warner Bros. в Уэст-Голливуде) и Warner Bros. Studios в Бербанке, Калифорния. Декоратор Терренс Марш разработал их с особым вниманием к деталям: интерьеры отличались длинными «соборными» окнами, создающими таинственную, почти мистическую атмосферу. Даже электрический стул был специально сконструирован для усиления драматизма и исторической достоверности.
Поздние сцены, где уже постаревший Пол Эджкомб рассказывает свою историю, снимались в живописной Flat Top Manor, находящейся в Moses Cone Memorial Park, на трассе Blue Ridge Parkway в Блоуинг-Рок, Северная Каролина.
Бюджет съемок фильма «Зеленая миля»
Производственный бюджет «Зеленой мили» составил около 60 миллионов долларов. Картина быстро окупила затраты и стала кассовым хитом: мировые сборы превысили 286 миллионов долларов, а только в США фильм собрал свыше 136 миллионов.
Успех «Зеленой мили» был подкреплен и признанием кинокритиков. Фильм получил четыре номинации на премию «Оскар»: за лучший фильм, лучший адаптированный сценарий, лучшую мужскую роль второго плана (Майкл Кларк Дункан) и лучший звук. Кроме того, он был отмечен премиями Saturn Awards, номинациями на Golden Globe и вошел в списки лучших фильмов 1999 года по версии ведущих кинокритиков.