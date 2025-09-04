«Королеве кетамина» грозит до 65 лет тюрьмы из-за смерти Мэттью Перри

На недавнем судебном заседании Сангха пять раз произнесла слово «виновна», подтверждая ранее подписанное соглашение с прокуратурой. Женщина признала, что: содержала помещение с наркотиками, распространяла кетамин (три пункта обвинения), а последний проданный ею кетамин стал причиной трагедии с Перри.