Том Холланд сообщил, что у него диагностировали СДВГ и дислексию

Актер публично рассказал о своих диагнозах
Том Холланд
Том ХолландИсточник: Legion-Media.ru

Британский актер Том Холланд сообщил, что страдает синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), а также дислексией — нарушением навыков чтения и письма. Его цитирует сайт IGN.

По словам звезды Marvel, наличие двух диагнозов мешает ему готовиться к новым ролям.

«Иногда, когда передо мной чистый холст, я испытываю тревогу. Такие трудности возникают при проработке нового персонажа», — заявил Холланд.

Артист наиболее известен по роли Человека-паука в киновселенной Marvel. Он также снялся в экранизации популярной компьютерной игры «Анчартед: На картах не значится», триллере «Дьявол всегда здесь» и других фильмах.

Ранее Том Холланд оценил сценарий «Одиссеи» Кристофера Нолана.