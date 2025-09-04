Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Орландо Блум решил покинуть Голливуд после расставания с Кэти Перри

Актер планирует получить ирландский паспорт
Орландо Блум
Орландо БлумИсточник: Legion-Media.ru

Орландо Блум недавно принял несколько важных решений после расставания с певицей Кэти Перри. В одном из недавних интервью на Virgin Radio актер поделился планами надолго покинуть Голливуд, что стало неожиданностью для многих его поклонников.

Свое решение он объяснил так. «Я получу ирландский паспорт. Мой дедушка на самом деле родом из Северной Ирландии».

Блум отметил, что европейский паспорт значительно упростит его работу в Европе, особенно в длительных проектах за пределами США.

«Отчасти это связано с работой, например, когда я какое-то время снимался в Праге, там было много новых документов, которые было бы проще подписать, имея европейский паспорт. И еще мне нравится, что у меня ирландские корни. Вот и все», — сказал Блум.

Ранее внешний вид 48-летнего Орландо Блума на прогулке раскритиковали в сети.