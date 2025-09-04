Орландо Блум решил покинуть Голливуд после расставания с Кэти Перри

Орландо Блум недавно принял несколько важных решений после расставания с певицей Кэти Перри. В одном из недавних интервью на Virgin Radio актер поделился планами надолго покинуть Голливуд, что стало неожиданностью для многих его поклонников.
Свое решение он объяснил так. «Я получу ирландский паспорт. Мой дедушка на самом деле родом из Северной Ирландии».
Блум отметил, что европейский паспорт значительно упростит его работу в Европе, особенно в длительных проектах за пределами США.
«Отчасти это связано с работой, например, когда я какое-то время снимался в Праге, там было много новых документов, которые было бы проще подписать, имея европейский паспорт. И еще мне нравится, что у меня ирландские корни. Вот и все», — сказал Блум.
