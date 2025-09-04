Ченнинг Татум шокировал съемочную группу резким похудением

Ченнинг Татум рассказал, что решил сбросить вес для своей новой роли в фильме «Грабитель с крыши». Картина основана на реальной истории Джеффри Манчестера, который с 1998 по 2000 год грабил рестораны быстрого питания, проникая в помещения через крышу. После того, как его преступления вскрылись, он был отправлен в тюрьму, из которой позже сбежал.
Несколько месяцев Джеффри прятался в магазине Toys R Us в Шарлотте, Северная Каролина, и вел двойную жизнь.
«Он очень худой парень. Например, не такой ширококостный, как я», — объяснил Татум в новом интервью.
«Я набрал вес до 109 килограммов. Я был большим мальчиком», — рассказал актер, вспоминая свое резкое увеличение веса для триллера «Жозефина». Но для новой картины ему было необходимо «сбросить все то, что он набрал». Ченнинг объяснил, что планировал прекратить худеть, когда его вес достигнет отметки 85 кг. Но уже во время съемок актер неожиданно для всех (и для него самого) продолжил терять вес и дошел примерно до 78 кг.
«Наша ассистентка режиссера Мэри Эллис была обеспокоена. Она такая: “Кто-нибудь, принесите ему стейк прямо сейчас!”», — рассказал Татум, добавив, что такая резкая потеря веса была отчасти вызвана «опустошенностью» и «внутренней печалью», которые он чувствовал в своем персонаже.
Ранее стало известно, как Ченнинг Татум похудел на 14 килограммов.