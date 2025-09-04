Ченнинг Татум шокировал съемочную группу резким похудением

«Я набрал вес до 109 килограммов. Я был большим мальчиком», — рассказал актер, вспоминая свое резкое увеличение веса для триллера «Жозефина». Но для новой картины ему было необходимо «сбросить все то, что он набрал». Ченнинг объяснил, что планировал прекратить худеть, когда его вес достигнет отметки 85 кг. Но уже во время съемок актер неожиданно для всех (и для него самого) продолжил терять вес и дошел примерно до 78 кг.