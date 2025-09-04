Звезда «Гардемаринов» опубликовала фото в купальнике: «Реклама меня»

Актриса Татьяна Лютаева снялась в купальнике. Звезда фильма «Гардемарины, вперед!» позировала на пляже и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Моя реклама меня», — отшутилась артистка.
Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Восторгаюсь и пытаюсь равняться», «Вы красотка», «Шикарная женщина», «Хороша», «Продано», «Ну какая вы», «А губки-то какие», «Идеальная», «Вы не стареете».
Артистка признавалась поклонникам, что следит за фигурой, поэтому в отпуске придерживается режима и не перестает заниматься спортом. Лютаева показывала в соцсетях, как тренируется на свежем воздухе. Знаменитость отмечала, что ей непросто поддерживать себя в форме, поэтому также приходится контролировать питание. По мнению актрисы, самый действенный и рабочий способ похудения — «меньше жрать».
Актриса дважды была замужем. От литовского артиста Олегаса Дитковскиса она родила дочь Агнию, а от режиссера Рокаса Раманаускаса сына Доминика. У знаменитости также трое внуков, с которыми она проводит много времени.
Ранее Татьяна Лютаева показала лицо без макияжа.