Звезда «Гардемаринов» опубликовала фото в купальнике: «Реклама меня»

Артистка признавалась поклонникам, что следит за фигурой, поэтому в отпуске придерживается режима и не перестает заниматься спортом. Лютаева показывала в соцсетях, как тренируется на свежем воздухе. Знаменитость отмечала, что ей непросто поддерживать себя в форме, поэтому также приходится контролировать питание. По мнению актрисы, самый действенный и рабочий способ похудения — «меньше жрать».