Жена 85-летнего Виторгана привела их дочь в первый класс

Жена Виторгана привела их дочь в первый класс

Жена народного артиста России Эммануила Виторгана привела их дочь в первый класс. Актер поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами с торжественного события и рассказал, где учится Этель. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Школа № 1529», — отметил он.

Подписчики звезды «Чародеев» активно прокомментировали его пост: «Вот маленькая была, а уже в школу пошла», «Первоклашка уже? Так трогательно, до слез», «Повзрослела девочка! В добрый путь», «Удачи, отличных оценок», «Вот это да! Так на Эммануила похожа», «Успехов в учебе», «Только родилась, а уже школа», «Как же время летит».

Артист официально зарегистрировал отношения с Ириной Млодик (в девичестве. — «Газета.Ru»), которая на 23 года его моложе, в 2000 году. У пары две дочери: помимо Этель, они воспитывают шестилетнюю Клару. Супруги не делятся подробностями рождения детей. Они не отвечают на слухи об ЭКО и суррогатном материнстве.

Виторган признавался, что его продолжают осуждать за такое позднее «безответственное» отцовство. Однако, по словам знаменитости, он обеспечил девочек всем необходимым для жизни, а риск потерять родителей существует у каждого ребенка, вне зависимости от возраста.

Ранее Максим Виторган прогулялся с младшими сестрами по Юрмале.