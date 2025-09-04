Юная супруга 50-летнего режиссера Марка Горобца поступила в вуз

18-летняя актриса Александрина Олексюк, которая в конце 2024 года вышла замуж за 50-летнего режиссера Марка Горобца, поступила в университет. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.