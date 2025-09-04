Ричмонд
Звезда «Американской истории ужасов» кардинально сменила имидж

Американская актриса Сара Полсон снялась для журнала с новой короткой стрижкой
Сара Полсон, фото: соцети
Сара Полсон, фото: соцети

Популярная американская актриса Сара Полсон кардинально сменила имидж. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания The Cut. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Звезда сериалов «Американская история ужасов» и «Американская история преступлений» снялась для обложки этого журнала.

В кадре 50-летняя знаменитость предстала в жакете Balenciaga с массивными плечами и длинном жемчужном ожерелье. При этом она продемонстрировала новую короткую стрижку с выпущенной прядью.

В апреле 2024 года наряд Полсон на премии раскритиковали в сети из-за туфель с задранными носами.