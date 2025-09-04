Деми Мур высказалась о переселении тяжелобольного Брюса Уиллиса в отдельный дом

Деми Мур прокомментировала новости о том, что жена тяжелобольного Брюса Уиллиса решила пересилить его в отдельный дом, где за ним будут ухаживать сиделки. Звезда «Субстанции», в отличие от многих, поддержала решение Эммы Хеминг.
«На долю Эммы выпало столько испытаний, ей нужно было со всем разобраться. Важно понять, что те, кто ухаживает за больными, должны позаботиться и о себе. Если они не уделят время тому, чтобы убедиться, что с ними все в порядке, то не смогут быть полезными для окружающих», — отметила 62-летняя актриса в беседе с изданием E! News.
Мур подчеркнула, что супруга 70-летнего Уиллиса на протяжении трех лет поддерживала его и помогала жить в новых условиях. Однако актриса уверена, что специально обученные сиделки будут лучше присматривать за звездой «Крепкого орешка», болезнь которого прогрессирует.
«Я ей очень сочувствую, она ведь еще молодая. Я действительно считаю, что она проделала блестящую работу. Она так преданно шла к своей цели. В ее борьбе было столько силы и мужества», — заявила Мур.
47-летняя Эмма Хеминг признавалась, что такое решение далось ей с трудом. Многие раскритиковали модель, решив, что она захотела бросить мужа в непростое время.
Жена Уиллиса отметила, что была готова к такой реакции. Она подчеркнула, что ее критикуют те, кто никогда не сталкивался с такой болезнью.
«Когда я делилась личной информацией, то знала, что люди разделятся на два лагеря. Это будет противостояние людей с мнением и людей с опытом. Это то, с чем постоянно сталкиваются опекуны: осуждение и критика», — говорила модель.
Хеминг также написала книгу «Неожиданное путешествие: как найти в себе силы, надежду и себя на пути ухода за больными», в которой рассказала, как ухаживать за людьми с лобно-височной деменцией. Книга появится в продаже 9 сентября 2025 года.
Напомним, Брюс Уиллис 13 лет прожил в браке с Деми Мур. После расставания они остались в дружеских отношениях. В 2009 году он женился на Эмме Хеминг. В 2022 году он оставил карьеру и сообщил, что ему диагностировали лобно-височную деменцию.
Накануне Деми Мур заявила, что ей невыносимо наблюдать за больным Брюсом Уиллисом.