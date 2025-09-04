В Ташкенте Безруков откроет памятник Есенину

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Музыкально-поэтический моноспектакль «Хулиган. Исповедь» пройдет в Ташкенте в юбилейный год советского поэта Сергея Есенина, кроме того, в столице Узбекистана появится памятник поэту. Об этом во время пресс-конференции в ТАСС, посвященной программе юбилейных мероприятий к 130-летию поэта, сообщил народный артист России Сергей Безруков, который выступил инициатором торжественного проведения юбилея.
«В Ташкенте есть музей Сергея Есенина, и мы впервые проведем там концерт “Хулиган. Исповедь”, потому что очень хотим поддержать музей в Узбекистане», — рассказал он.
Также Безруков поделился, что выступил с инициативой установления памятника Есенину в Ташкенте.
«Министерство культуры поддержало эту инициативу. Мы выбрали очень хорошее место, процесс идет медленно, но я надеюсь, что в юбилейный год все сложится. Он этого заслуживает. Есенин крайне трепетно относился к культуре Средней Азии, любил эти места и был под впечатлением от своих путешествий и местных поэтов», — добавил он.
Кроме того, артист напомнил, что 1 октября в честь поэта состоится гала-концерт в Большом Кремлевском дворце с участием эстрадных певцов и артистов театров.
Президент России Владимир Путин 5 ноября поддержал предложение отметить в 2025 году 130-летие со дня рождения Есенина. С инициативой выступил Безруков на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.