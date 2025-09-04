Ричмонд
Безруков: русским нужно гордиться, а не стесняться своей национальной идентичности

Люди стесняются своих достижений, отметил народный артист России
Сергей Безруков
Сергей Безруков

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Русские люди должны гордиться своей национальной принадлежностью, а не стесняться ее, считает народный артист России Сергей Безруков. Такое мнение он выразил во время пресс-конференции в ТАСС «Без России не было бы меня», посвященной программе юбилейных мероприятий к 130-летию Сергея Есенина.

«Начиная с советской власти и особенно в лихие 90-е мы начали сильно стесняться своей культуры Нам необходимо ощущение, что гордиться своей историей, национальным костюмом и происхождением — это “нормально”, — обратил внимание он.

По его словам, у России есть отечественные фильмы и сказки, которые не хуже голливудских блокбастеров. «На самом деле, мы можем делать даже лучше! Почему же мы не можем гордиться тем, что у нас есть? Это удивительно. Мы стесняемся своих достижений, а ведь это часть национальной культуры», — сказал Безруков.

Безруков на сцене с 1994 года. В 2014 году актер возглавил Московский губернский театр. Он сыграл более чем в 70 фильмах и сериалах. С 2008 года носит звание Народного артиста РФ, а с 2022 года преподает во ВГИКе.