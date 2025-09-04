В КНР прошла премьера российско-китайского фильма «Красный шелк»

Как отметил в беседе с журналистами Андрей Волгин, он очень рассчитывает, что кинолента понравится зрителю КНР. В ней повествуется о доставке секретных списков с именами делегатов на съезд Компартии Китая, который состоялся в СССР летом 1928 года. По словам генерального продюсера Вадима Быркина, создатели фильма благодарны усилиям лидеров двух стран, которые обеспечили условия для успешной реализации проекта.