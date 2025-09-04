В соцсетях появились снимки с торжественного мероприятия, для которого Марк Эйдельштейн специально прибыл в Венецию. Звезда «Аноры» в элегантном комбинезоне цвета морской волны пообщался с коллегами-артистами и сфотографировался с Шарлоттой Генсбур.