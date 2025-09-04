В рамках 82-го Венецианского кинофестиваля прошла вечеринка модного дома Saint Laurent. Светский ужин посетили Катрин Денев, Френсис Форд Коппола, Марк Эйдельштейн, Шарлотта Генсбур и другие знаменитости.
В соцсетях появились снимки с торжественного мероприятия, для которого Марк Эйдельштейн специально прибыл в Венецию. Звезда «Аноры» в элегантном комбинезоне цвета морской волны пообщался с коллегами-артистами и сфотографировался с Шарлоттой Генсбур.
Во время вечеринки 81-летняя Катрин Денев общалась с Фрэнсисом Фордом Копполой и Шарлоттой Рэмплинг, в начале недели представившей на Венецианском кинофестивале фильм Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат».