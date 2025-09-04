Ричмонд
У звезды сериала «Сплетница» родились близнецы

Актер Пенн Бэджли сообщил о пополнении в семье
Пенн БэджлиИсточник: Legion-Media.ru

Актер Пенн Бэджли, который сыграл роль Дэна Хамфри в сериале «Сплетница», объявил о рождении близнецов. Артист выложил видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

В ролике Пенн Бэджли рассказал о предстоящем прямом эфире, посвященному выходу его новой книги Crushmore. Актер объяснил, что ему приходится говорить тихо, чтобы не разбудить новорожденных сыновей-близнецов.

«Я прерываю свой отпуск по уходу за близнецами, поэтому говорю шепотом. Посмотрите, здесь маленькие детские ножки. Не хочу их разбудить», — сказал артист.

Пенн Бэджли состоит в браке с коллегой Домино Керк, с которой вместе с 2014 года. Они поженились в 2017-м в здании мэрии в Нью-Йорке. В августе 2020-го влюбленные впервые стали родителями. У них появился сын, которого они назвали Джеймсом. В феврале пара рассказала, что у них будет пополнение в семье. Позже девушка призналась, что они ждут мальчиков-близнецов.

Ранее звезда «Аббатства Даунтон» объявила о беременности.