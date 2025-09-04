Энн Хэтэуэй сейчас снимается в продолжении культового фильма «Дьявол носит Prada». За съемочным процессом внимательно следят папарацци. Накануне они повздорили, наблюдая за актерами.
Хэтэуэй решила успокоить фотографов. Актриса подошла к ограждению, у которого стояли папарацци, и строго с ними поговорила. Звезда призвала их успокоиться и соблюдать тишину. Она напомнила, что на съемочной площадке есть дети.
«Вам нужно расслабиться. Сегодня на съемочной площадке дети. Все знают, что на съемочной площадке дети? Так что все расслабьтесь, и у нас будет прекрасный день, потому что у нас есть дети. Спасибо», — призвала актриса.
Съемки фильма «Дьявол носит Prada 2» стартовали в июне 2025 года. Создатели скрывают детали сюжета. Известно, что картина выйдет в прокат весной 2026 года.
Ранее Энн Хэтэуэй сломала каблук и упала с лестницы на съемках в Нью-Йорке.