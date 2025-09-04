Никита Ефремов озвучил просьбу вышедшего из тюрьмы отца

Никита Ефремов в одном из последних интервью рассказал о состоянии своего отца, 61-летнего Михаила Ефремова.
Актер отметил, что Михаил Олегович чувствует себя хорошо, но просит, чтобы его не беспокоили журналисты.
«Все хорошо. С его стороны есть просьба. Он устал от внимания прессы, поэтому без больших комментариев. Чувствует себя хорошо, готовится к работе потихоньку. Спасибо», — рассказал сын артиста.
Никита Ефремов также объяснил, почему согласился сняться в сериале «Крутая перемена». По сюжету, герой актера проживает похожую историю — его отец тоже находится в тюрьме.
«На первый сезон согласился по понятным причинам: отец моего персонажа находился в местах не столь отдаленных, и мне показалось важным эту тему так или иначе исследовать», — признался Ефремов-младший.
Напомним, в 2020 году Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП. Его автомобиль столкнулся с фургоном, водитель которого погиб. Актера осудили на семь с половиной лет лишения свободы.
Весной 2025 года Ефремов вышел из тюрьмы по УДО. Его приняли в труппу «Мастерской “12” Никиты Михалкова». Никита Сергеевич также предложил артисту главную роль в спектакле «Без свидетелей».
Накануне стало известно, что Михаил Ефремов развелся с пятой женой после 23 лет брака.