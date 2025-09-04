Ричмонд
Никита Ефремов озвучил просьбу вышедшего из тюрьмы отца

Актер также рассказал, как себя чувствует Михаил Ефремов
Никита Ефремов попросил не называть Евгению Добровольскую его матерью
Никита Ефремов попросил не называть Евгению Добровольскую его матерьюИсточник: www_gazeta_ru

Никита Ефремов в одном из последних интервью рассказал о состоянии своего отца, 61-летнего Михаила Ефремова.

Актер отметил, что Михаил Олегович чувствует себя хорошо, но просит, чтобы его не беспокоили журналисты.

«Все хорошо. С его стороны есть просьба. Он устал от внимания прессы, поэтому без больших комментариев. Чувствует себя хорошо, готовится к работе потихоньку. Спасибо», — рассказал сын артиста.

Никита Ефремов также объяснил, почему согласился сняться в сериале «Крутая перемена». По сюжету, герой актера проживает похожую историю — его отец тоже находится в тюрьме.

«На первый сезон согласился по понятным причинам: отец моего персонажа находился в местах не столь отдаленных, и мне показалось важным эту тему так или иначе исследовать», — признался Ефремов-младший.

Михаил Ефремов
Михаил ЕфремовИсточник: Legion-Media.ru

Напомним, в 2020 году Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП. Его автомобиль столкнулся с фургоном, водитель которого погиб. Актера осудили на семь с половиной лет лишения свободы.

Весной 2025 года Ефремов вышел из тюрьмы по УДО. Его приняли в труппу «Мастерской “12” Никиты Михалкова». Никита Сергеевич также предложил артисту главную роль в спектакле «Без свидетелей».

Накануне стало известно, что Михаил Ефремов развелся с пятой женой после 23 лет брака. 