Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Зои Кравиц засняли на свидании с Гарри Стайлсом после слухов о романе

Актрису Зои Кравиц заметили держащейся за руки с Гарри Стайлсом
Зои Кравиц
Зои КравицИсточник: Legion-Media.ru

Актрису Зои Кравиц засняли на свидании с певцом Гарри Стайлсом после слухов о романе. Фото опубликованы на сайте People.

Знаменитостей подловили папарацци, когда они гуляли по Бруклину 3 сентября. На фото видно, как актриса и певец держатся за руки. Артистка была одета в полностью черный образ, а Гарри Стайлс — в брюки коричневого цвета и джинсовую куртку.

19 августа Зои Кравиц была замечена с бывшим возлюбленным Тейлор Свифт, Гарри Стайлсом. Они встретились в бистро Rita’s в Лондоне. По информации журналистов, актриса и певец «прятались за углом заведения и целовались, как подростки». Новость о романе пары смутила поклонников Тэйлор Свифт, о чем они стали писать в соцсетях.

«Как Зои Кравиц встречается с Гарри Стайлсом, если она одна из лучших подруг Тейлор, а он один из ее бывших?», «Тейлор должна перестать дружить с Зои, так как она нарушила кодекс подруги, никогда нельзя начинать роман с бывшим своей приятельницы», — писали интернет-пользователи в X (бывший Twitter).

Ранее Зои Кравиц высмеяла сериал с участием Остина Батлера после слухов об их романе.