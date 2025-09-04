Зои Кравиц засняли на свидании с Гарри Стайлсом после слухов о романе

Актрису Зои Кравиц засняли на свидании с певцом Гарри Стайлсом после слухов о романе. Фото опубликованы на сайте People.
Знаменитостей подловили папарацци, когда они гуляли по Бруклину 3 сентября. На фото видно, как актриса и певец держатся за руки. Артистка была одета в полностью черный образ, а Гарри Стайлс — в брюки коричневого цвета и джинсовую куртку.
19 августа Зои Кравиц была замечена с бывшим возлюбленным Тейлор Свифт, Гарри Стайлсом. Они встретились в бистро Rita’s в Лондоне. По информации журналистов, актриса и певец «прятались за углом заведения и целовались, как подростки». Новость о романе пары смутила поклонников Тэйлор Свифт, о чем они стали писать в соцсетях.
«Как Зои Кравиц встречается с Гарри Стайлсом, если она одна из лучших подруг Тейлор, а он один из ее бывших?», «Тейлор должна перестать дружить с Зои, так как она нарушила кодекс подруги, никогда нельзя начинать роман с бывшим своей приятельницы», — писали интернет-пользователи в X (бывший Twitter).
