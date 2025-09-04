Ричмонд
Минкультуры: заявок на прокатное удостоверение «Кремлевского волшебника» нет

Роль Владимира Путина в фильме исполнил Джуд Лоу
Джуд Лоу в фильме «Кремлевский волшебник»
Джуд Лоу в фильме «Кремлевский волшебник»

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ пока не получало заявок на выдачу прокатного удостоверения на фильм «Кремлевский волшебник» режиссера Оливье Ассайаса, в котором Джуд Лоу исполнил главную роль Владимира Путина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«Заявлений по вопросу выдачи прокатного удостоверения на фильм “Кремлевский волшебник” в Минкультуры России не поступало», — сообщили в пресс-службе.

Ранее кинокритик Сергей Сычев в беседе с ТАСС выразил мнение, что картина может выйти в российский прокат при условии соблюдения законодательства России.

Премьера фильма «Кремлевский волшебник» прошла на Венецианском кинофестивале, который 27 августа начался на острове Лидо. Ранее журнал Variety опубликовал первый кадр из фильма. В фильме, снятом по мотивам одноименной книги швейцарско-итальянского писателя Джулиано да Эмполи, помимо Лоу, также играют Пол Дано, Зак Галифианакис и Том Стерридж.