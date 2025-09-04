Ричмонд
Новый фильм Джима Джармуша выйдет в российский прокат

Главные роли в картине исполнили Кейт Бланшетт, Адам Драйвер, Том Уэйтс и Шарлотта Рэмплинг
Кадр из фильма «Отец, мать, сестра, брат»
Кадр из фильма «Отец, мать, сестра, брат»

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Фильм Джима Джармуша Father Mother Sister Brother выйдет в российский прокат, сообщили журналистам в пресс-службе кинопрокатной компании «Вольга».

«Кинопрокатная компания “Вольга” выпустит в кинотеатрах фильм Father Mother Sister Brother режиссера Джима Джармуша. Главные роли исполнили Кейт Бланшетт, Адам Драйвер, Том Уэйтс и Шарлотта Рэмплинг», — рассказали в пресс-службе, не уточнив точную дату выхода в прокат.

Мировая премьера картины состоялась на 82-м Венецианском кинофестивале, который завершится 6 сентября. Новый фильм от режиссера «Мертвеца», «Кофе и сигареты» и «Патерсона» вошел в основной конкурс смотра.

Father Mother Sister Brother — полнометражный фильм, сконструированный в триптих. Все три новеллы рассказывают об отношениях между уже взрослыми детьми и их родителями. Каждая из трех глав происходит в настоящем времени, но в разных странах — США, Ирландии и Франции.