Звезда «СашиТани» отказалась регистрировать отношения с отцом своих детей

Алина Ланина в сериале «Отчий берег»
Звезда «СашиТани» Алина Ланина, исполнившая в сериале роль Евы Сергеевой, заявила подписчикам в соцсетях, что официально у нее нет мужа. Актриса отказалась регистрировать отношения с отцом своих детей.

«Я никогда не была официально замужем. Даже за Сильвестром. Отец у детей один, он не женат, и он лучший папа на земле. Я замуж не хочу», — призналась артистка.

Пара растит четырехлетнего сына Льва и двухлетнюю дочь Надежду. Ланина скрывает имя возлюбленного, но она говорила, что ее избранник тоже творческий человек. Мужчина снимался в кино, а теперь занимается другими проектами в этой сфере. По словам звезды, он спокойно относится к ее участию в постельных сценах и даже может дать совет, как это будет лучше смотреться в кадре. Актриса отмечала, что ей повезло встретить человека, который понимает и принимает «правила» актерской профессии.

Артистка не скрывает, что живет с семьей в доме, который купила сама. По словам знаменитости, отец детей помогал ей выбирать недвижимость, но деньги она вложила свои. Ланина подчеркнула, что ей было важно в первую очередь обеспечить себя жильем.

Звезда также отмечала, что после семейных конфликтов возлюбленный уезжает из дома в свою квартиру. По словам артистки, им так проще переосмыслить произошедшее и отдохнуть друг от друга.

Ранее звезда «СашиТани» показала, в каком платье была на школьном выпускном.