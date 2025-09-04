Ричмонд
Возлюбленная Джейсона Стэйтема пришла на показ в платье с алыми розами

Модель Роузи Хантингтон-Уайтли в платье с алыми розами снялась на показе

Возлюбленная актера Джейсона Стэйтема, модель Роузи Хантингтон-Уайтли стала гостьей показа бренда Armani в Италии. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Рози Хантингтон-Уайтли / фото: соцсети
Рози Хантингтон-Уайтли / фото: соцсети

Знаменитость предпочла для выхода облегающее черное платье-бюстье с алыми розами на лифе. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали макияж с красной помадой.

В июле звезда показала фигуру в зеленом обтягивающем макси-платье без бюстгальтера. Модель добавила к образу массивное колье, белую сумку на плечо, кольца и браслет. Манекенщица была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах. Снимок был сделан во время отдыха знаменитости с семьей в Позитано.

Хантингтон-Уайтли состоит в отношениях с Джейсоном Стэйтемом с 2010 года. Знаменитости объявили о своей помолвке в 2016-м, но свадьба до сих пор не состоялась. В 2017 году модель впервые стала мамой. У пары родился сын Джек. В августе 2021-го звезда подиумов сообщила о второй беременности. 2 февраля 2022 года у Роузи и Джейсона родилась дочь, которую они назвали Изабелла Джеймс.

Ранее Рози Хантингтон-Уайтли появилась на премьере в платье с разрезом.