Возлюбленная Джейсона Стэйтема пришла на показ в платье с алыми розами

Возлюбленная актера Джейсона Стэйтема, модель Роузи Хантингтон-Уайтли стала гостьей показа бренда Armani в Италии. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Знаменитость предпочла для выхода облегающее черное платье-бюстье с алыми розами на лифе. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали макияж с красной помадой.
В июле звезда показала фигуру в зеленом обтягивающем макси-платье без бюстгальтера. Модель добавила к образу массивное колье, белую сумку на плечо, кольца и браслет. Манекенщица была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах. Снимок был сделан во время отдыха знаменитости с семьей в Позитано.
Хантингтон-Уайтли состоит в отношениях с Джейсоном Стэйтемом с 2010 года. Знаменитости объявили о своей помолвке в 2016-м, но свадьба до сих пор не состоялась. В 2017 году модель впервые стала мамой. У пары родился сын Джек. В августе 2021-го звезда подиумов сообщила о второй беременности. 2 февраля 2022 года у Роузи и Джейсона родилась дочь, которую они назвали Изабелла Джеймс.
