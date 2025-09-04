Варвара Шмыкова родилась 24 февраля 1992 года в Москве, с детства занималась в театральной студии, после школы поступила в ГИТИС, а год спустя — в Школу-студию МХАТ. Актриса прославилась после выхода сериала «Чики» в 2020 году, где сыграла Люду Снегиреву — одну из самых ярких героинь проекта.
В последние годы интерес к Варваре не пропал: она покинула Россию и начала жизнь за границей. Где сегодня живет звезда «Чик», с какими трудностями столкнулась и как строит карьеру заново — расскажем в материале.
Где сейчас Варвара Шмыкова: жизнь после отъезда из России
В 2023 году Варвара Шмыкова уехала из России и обосновалась в Берлине вместе с мужем Даниилом Радловым и сыном от первого брака Корнеем. По словам актрисы, решение о переезде было осознанным: ожидая второго ребенка, она не хотела рожать в России и понимала, что в ближайшие годы возвращение на родину невозможно.
«День отъезда был особенным: я вместе с мамой, братьями и сестрами провожала отчима, который отправлялся добровольцем на СВО», — вспоминала Шмыкова. Она отмечала, что ее взгляды на происходящее сильно расходятся с позицией близких, и именно эти разногласия со временем стали причиной напряженности в семье.
Жизнь в Германии оказалась непростой: Варваре пришлось привыкать к новому ритму, когда многие учреждения закрываются уже к 16 часам, а языковой барьер мешает в поиске работы. Она поделилась, что ребенку в новой стране адаптироваться легче — Корней быстро выучил немецкий и уже пробует силы на детских кастингах.
Несмотря на испытания, Шмыкова не отказалась от творческих планов. Одной из своих главных целей она называет роль Аллы Пугачевой — мечту, к которой идет уже пять лет и которую по-прежнему надеется воплотить.
Семья и дети: два брака и рождение сыновей за границей
Первым супругом Варвары Шмыковой был оператор Евгений Козлов. Их роман начался в 2011 году, а в 2017-м у пары родился сын Корней. Мальчик появился на свет в Лос-Анджелесе и получил двойное гражданство. Несмотря на развод в 2021 году, бывшие супруги сохранили уважительные отношения ради ребенка.
Второй брак актрисы состоялся в 2022 году: избранником Шмыковой стал диджей и музыкальный продюсер Даниил Радлов. Уже через год, 11 июня 2023-го, в Аргентине у них родился сын Лука. Варвара подчеркивала, что роды за границей были осознанным шагом, позволившим обеспечить малышу иностранное гражданство. Шмыкова не исключает, что спустя время переедет с семьей в Буэнос-Айрес.
Сегодня Варвара воспитывает двоих сыновей. Старший учится во втором классе немецкой школы, свободно говорит по-немецки и пробует себя на кастингах. Младший готовится к детскому саду, куда пойдет в следующем году.
Личная драма: почему актриса поссорилась с матерью
Переезд Варвары Шмыковой за границу сопровождался не только бытовыми трудностями, но и болезненными семейными конфликтами. Самым тяжелым оказался разрыв с матерью. Актриса призналась: «Отношения испорчены, потому что я предатель». Такой была реакция мамы на гражданскую позицию дочери.
Впервые эмоционально эта тема прозвучала в беседе Шмыковой с Юрием Дудем (признан иноагентом в РФ). Тогда Варвара открыто говорила о том, как тяжело переживает утрату поддержки близких и как больно сталкиваться не только с общественным давлением, но и с осуждением внутри собственной семьи.
Эмиграция повлияла и на другие связи: Варвара отмечала, что ее отъезд осложнил отношения с частью друзей и коллег. Например, с другими «чиками», Ириной Горбачевой и Ириной Носовой, она почти не общается.
Карьера в эмиграции: новые проекты и мечта сыграть Пугачеву
Но уже в ноябре 2024 года в интервью Руслану Белому (признан иноагентом в РФ) Шмыкова сообщила, что гастролирует по Европе с постановкой «Клуб разбитых сердец». А летом 2025-го она рассказала в соцсетях, что вышла на одну сцену с Аугустом Дилем в спектакле Кирилла Серебренникова «Метель». При этом актриса подчеркивала свое желание воплотить образ Аллы Пугачевой — идея не отпускает ее уже несколько лет.
Таким образом, после громкого успеха «Чик» жизнь Варвары Шмыковой сделала крутой поворот. Уехав из России, актриса лишилась привычных карьерных возможностей, но получила шанс начать все заново в другой культурной среде.
Этот путь оказался непростым: поиск себя переплетается у нее с заботой о семье и воспитанием детей. Сегодня Шмыкова обустраивается в Германии, где пытается найти баланс между материнством и творческими амбициями, не отказываясь от надежды на новые роли и признание.