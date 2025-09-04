Но уже в ноябре 2024 года в интервью Руслану Белому (признан иноагентом в РФ) Шмыкова сообщила, что гастролирует по Европе с постановкой «Клуб разбитых сердец». А летом 2025-го она рассказала в соцсетях, что вышла на одну сцену с Аугустом Дилем в спектакле Кирилла Серебренникова «Метель». При этом актриса подчеркивала свое желание воплотить образ Аллы Пугачевой — идея не отпускает ее уже несколько лет.