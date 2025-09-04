Ричмонд
«Чики» остались в прошлом: как Варвара Шмыкова строит жизнь и карьеру за границей

История Варвары Шмыковой — от громкого успеха в «Чиках» до эмиграции, конфликтов с родными и попыток заново построить карьеру в Европе
Олеся Лаврова
Автор Кино Mail
Варвара Шмыкова в сериале Чики
Варвара Шмыкова в сериале «Чики»

Варвара Шмыкова родилась 24 февраля 1992 года в Москве, с детства занималась в театральной студии, после школы поступила в ГИТИС, а год спустя — в Школу-студию МХАТ. Актриса прославилась после выхода сериала «Чики» в 2020 году, где сыграла Люду Снегиреву — одну из самых ярких героинь проекта.

В последние годы интерес к Варваре не пропал: она покинула Россию и начала жизнь за границей. Где сегодня живет звезда «Чик», с какими трудностями столкнулась и как строит карьеру заново — расскажем в материале.

Где сейчас Варвара Шмыкова: жизнь после отъезда из России

В 2023 году Варвара Шмыкова уехала из России и обосновалась в Берлине вместе с мужем Даниилом Радловым и сыном от первого брака Корнеем. По словам актрисы, решение о переезде было осознанным: ожидая второго ребенка, она не хотела рожать в России и понимала, что в ближайшие годы возвращение на родину невозможно.

«День отъезда был особенным: я вместе с мамой, братьями и сестрами провожала отчима, который отправлялся добровольцем на СВО», — вспоминала Шмыкова. Она отмечала, что ее взгляды на происходящее сильно расходятся с позицией близких, и именно эти разногласия со временем стали причиной напряженности в семье.

Варвара Шмыкова
Варвара ШмыковаИсточник: Алексей Молчановский

Жизнь в Германии оказалась непростой: Варваре пришлось привыкать к новому ритму, когда многие учреждения закрываются уже к 16 часам, а языковой барьер мешает в поиске работы. Она поделилась, что ребенку в новой стране адаптироваться легче — Корней быстро выучил немецкий и уже пробует силы на детских кастингах.

Несмотря на испытания, Шмыкова не отказалась от творческих планов. Одной из своих главных целей она называет роль Аллы Пугачевой — мечту, к которой идет уже пять лет и которую по-прежнему надеется воплотить.

Семья и дети: два брака и рождение сыновей за границей

Первым супругом Варвары Шмыковой был оператор Евгений Козлов. Их роман начался в 2011 году, а в 2017-м у пары родился сын Корней. Мальчик появился на свет в Лос-Анджелесе и получил двойное гражданство. Несмотря на развод в 2021 году, бывшие супруги сохранили уважительные отношения ради ребенка.

Второй брак актрисы состоялся в 2022 году: избранником Шмыковой стал диджей и музыкальный продюсер Даниил Радлов. Уже через год, 11 июня 2023-го, в Аргентине у них родился сын Лука. Варвара подчеркивала, что роды за границей были осознанным шагом, позволившим обеспечить малышу иностранное гражданство. Шмыкова не исключает, что спустя время переедет с семьей в Буэнос-Айрес.

Варвара Шмыкова и Даниил Радлов с новорожденным сыном
Варвара Шмыкова и Даниил Радлов с новорожденным сыномИсточник: Соцсети

Сегодня Варвара воспитывает двоих сыновей. Старший учится во втором классе немецкой школы, свободно говорит по-немецки и пробует себя на кастингах. Младший готовится к детскому саду, куда пойдет в следующем году.

Личная драма: почему актриса поссорилась с матерью

Переезд Варвары Шмыковой за границу сопровождался не только бытовыми трудностями, но и болезненными семейными конфликтами. Самым тяжелым оказался разрыв с матерью. Актриса призналась: «Отношения испорчены, потому что я предатель». Такой была реакция мамы на гражданскую позицию дочери.

Варвара Шмыкова с Даниилом Радловым и сыновьями
Варвара Шмыкова с Даниилом Радловым и сыновьямиИсточник: Соцсети

Впервые эмоционально эта тема прозвучала в беседе Шмыковой с Юрием Дудем (признан иноагентом в РФ). Тогда Варвара открыто говорила о том, как тяжело переживает утрату поддержки близких и как больно сталкиваться не только с общественным давлением, но и с осуждением внутри собственной семьи. 

Эмиграция повлияла и на другие связи: Варвара отмечала, что ее отъезд осложнил отношения с частью друзей и коллег. Например, с другими «чиками», Ириной Горбачевой и Ириной Носовой, она почти не общается.

Карьера в эмиграции: новые проекты и мечта сыграть Пугачеву

После успеха «Чик» Варвара Шмыкова закрепилась в российском кинематографе, сыграв в проектах «Люся», «Бэби-тур», «Микулай». Однако переезд за границу существенно изменил ее карьеру: актрисе пришлось начинать практически с нуля, прилагая большие усилия.

Но уже в ноябре 2024 года в интервью Руслану Белому (признан иноагентом в РФ) Шмыкова сообщила, что гастролирует по Европе с постановкой «Клуб разбитых сердец». А летом 2025-го она рассказала в соцсетях, что вышла на одну сцену с Аугустом Дилем в спектакле Кирилла Серебренникова «Метель». При этом актриса подчеркивала свое желание воплотить образ Аллы Пугачевой — идея не отпускает ее уже несколько лет.

Варвара Шмыкова
Варвара ШмыковаИсточник: Legion-Media

Таким образом, после громкого успеха «Чик» жизнь Варвары Шмыковой сделала крутой поворот. Уехав из России, актриса лишилась привычных карьерных возможностей, но получила шанс начать все заново в другой культурной среде.

Этот путь оказался непростым: поиск себя переплетается у нее с заботой о семье и воспитанием детей. Сегодня Шмыкова обустраивается в Германии, где пытается найти баланс между материнством и творческими амбициями, не отказываясь от надежды на новые роли и признание.