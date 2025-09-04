Жена Эрнста в сапогах на шнуровке снялась на бильярдном столе

Жена генерального директора Первого канала Константина Эрнста, актриса Софья Эрнст посетила показ российского бренда. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Знаменитость позировала в удлиненном белом жакете с расстегнутыми пуговицах, юбке с цветами и сапогах на шнуровке, высоком каблуке и платформе. Актрисе также сделали укладку с локонами и вечерний макияж. В кадре она забралась на бильярдный стол и позировала на нем.
Софья Заика (в девичестве. — «Газета.Ru») официально стала женой продюсера, который на 27 лет старше нее, в 2017 году. Они поженились, не афишируя это событие. Супруги предпочитают скрывать подробности личной жизни и не рассказывают о своем браке в интервью.
Их старшая девочка Эрика родилась в 2016 году, младшая Кира в 2017 году, а сын Лев в 2020 году. Дети пары впервые появились на публике в 2023 году, они побывали с родителями в Кремле. В тот день президент РФ Владимир Путин наградил генерального директора Первого канала за создание снятого в космосе художественного фильма «Вызов» — первой картины, съемки которой проходили на борту Международной космической станции (МКС).
Ранее Софья Эрнст появилась на публике с тремя детьми.