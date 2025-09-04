Жена Эрнста в сапогах на шнуровке снялась на бильярдном столе

Их старшая девочка Эрика родилась в 2016 году, младшая Кира в 2017 году, а сын Лев в 2020 году. Дети пары впервые появились на публике в 2023 году, они побывали с родителями в Кремле. В тот день президент РФ Владимир Путин наградил генерального директора Первого канала за создание снятого в космосе художественного фильма «Вызов» — первой картины, съемки которой проходили на борту Международной космической станции (МКС).