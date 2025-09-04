Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Ирина Шейк в атласном жакете без бюстгальтера снялась на диване

Супермодель поделилась откровенным снимком в соцсети

Супермодель Ирина Шейк снялась в атласном жакете без бюстгальтера на диване. Снимкам она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Ирина Шейк / фото: соцсети
Ирина Шейк / фото: соцсети

Знаменитость позировала в бежевом жакете и брюках из атласа, отказавшись от бюстгальтера. Модели также распустили волосы и сделали легкий макияж. Образ дополнила сумка из замши. В кадре она лежала на бархатном диване.

На прошлой неделе звезда стала героиней новой рекламной кампании бренда Edam. На одном из кадров супермодель предстала в красном комплекте белья, который состоял из прозрачного бюстгальтера, пояса для чулок и стрингов. Визажист сделал знаменитости макияж в естественном стиле, а стилист уложил волосы. Манекенщица также примерила трикотажный топ и микрошорты.

Позже Шейк показала в личном блоге кадр со своих недавних съемок. Супермодель была запечатлена в черном корсете, кружевных стрингах, чулках в тон и туфлях на каблуках. Звезда подиумов стояла спиной к камере с распущенными волосами.

Ранее Ирина Шейк в платье с экстремальным разрезом снялась с полуобнаженным мужчиной.