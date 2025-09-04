Ирина Шейк в атласном жакете без бюстгальтера снялась на диване

На прошлой неделе звезда стала героиней новой рекламной кампании бренда Edam. На одном из кадров супермодель предстала в красном комплекте белья, который состоял из прозрачного бюстгальтера, пояса для чулок и стрингов. Визажист сделал знаменитости макияж в естественном стиле, а стилист уложил волосы. Манекенщица также примерила трикотажный топ и микрошорты.