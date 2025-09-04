43-летняя звезда «Аббатства Даунтон» объявила о беременности

Звезда «Аббатства Даунтон» Мишель Докери объявила о беременности. Об этом сообщает издание Page Six.
43-летняя знаменитость вместе с мужем Джаспером Уоллером-Бриджем посетила премьеру фильма «Аббатство Даунтон 3», которая прошла 3 сентября в Лондоне. Актриса появилась на публике в голубом силуэтном макси-платье, продемонстрировав округлившийся живот. Артистка добавила к образу блестящие серьги и браслет. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с черными стрелками и темно-розовой помадой. Муж Докери вышел в свет в синей рубашке с галстуком, черном брючном костюме и ботинках.
Супруги объявили о помолвке в 2022 году. Пара сыграла свадьбу в сентябре 2023-го. Влюбленные организовали скромную церемонию в Лондоне. Для пары этот ребенок станет первым.