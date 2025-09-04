Софи Тернер, известная как Санса из «Игры престолов», сыграет роль Лары Крофт в предстоящем сериале «Расхитительница гробниц».
Об этом сообщила пресс-служба стримингового сервиса Amazon MGM Studios.
На роль также претендовали актрисы Маккензи Дэвис, Эмма Маки и Люси Бойнтон.
Как сообщает издание Variety, 29-летняя Тернер очень рада перевоплотиться в Лару Крофт.
«Она — культовый персонаж, который так много значит для многих, и я собираюсь выложиться по полной», — поделилась актриса.
Съемки сериала начнутся 19 января 2026 года. Сценаристом и продюсером проекта выступает Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»), а режиссером-постановщиком — Джонатан ван Тюллекен («Сегун»). К производству присоединится также компания Cyrstal Dynamics, разработавшая серию игр Tomb Raider.
Софи Тернер станет третьей актрисой, сыгравшей культового персонажа видеоигры. Ранее роль Лары Крофт исполняли Анджелина Джоли («Лара Крофт: Расхитительница гробниц» и «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни») и Алисия Викандер («Tomb Raider: Лара Крофт»).
Дата премьеры новой «Расхитительницы гробниц» пока неизвестна.