Софи Тернер сыграет Лару Крофт в сериале «Расхитительница гробниц»

Звезда «Игры престолов» станет третьей исполнительницей роли Лары Крофт после Анджелины Джоли и Алисии Викандер
Софи Тернер
Софи ТернерИсточник: Legion-Media

Софи Тернер, известная как Санса из «Игры престолов», сыграет роль Лары Крофт в предстоящем сериале «Расхитительница гробниц».

Об этом сообщила пресс-служба стримингового сервиса Amazon MGM Studios. 

На роль также претендовали актрисы Маккензи Дэвис, Эмма Маки и Люси Бойнтон.

Софи Тернер в сериале «Игра престолов»
Софи Тернер в сериале «Игра престолов»

Как сообщает издание Variety, 29-летняя Тернер очень рада перевоплотиться в Лару Крофт.

«Она — культовый персонаж, который так много значит для многих, и я собираюсь выложиться по полной», — поделилась актриса.

Съемки сериала начнутся 19 января 2026 года. Сценаристом и продюсером проекта выступает Фиби Уоллер-БриджДрянь»), а режиссером-постановщиком — Джонатан ван Тюллекен («Сегун»). К производству присоединится также компания Cyrstal Dynamics, разработавшая серию игр Tomb Raider.

Анджелина Джоли в фильме «Лара Крофт: Расхитительница гробниц»
Анджелина Джоли в фильме «Лара Крофт: Расхитительница гробниц»

Софи Тернер станет третьей актрисой, сыгравшей культового персонажа видеоигры. Ранее роль Лары Крофт исполняли Анджелина ДжолиЛара Крофт: Расхитительница гробниц» и «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни») и Алисия ВикандерTomb Raider: Лара Крофт»).

Дата премьеры новой «Расхитительницы гробниц» пока неизвестна.